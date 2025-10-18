Keep It True Rising V vom 02.10. bis 04.10.2025 in der Posthalle, Würzburg – Tag eins

Festivalname: Keep It True Rising V – The Final Chapter

Bands: Atlantean Kodex, Helvetets Port, High Spirits, Riot City, Grendel’s Sÿster, Power Surge, Seven Sisters, Lady Beast, Angel Witch, Blaze Bayley, Darkness, Wings Of Steel, Paul Di’Anno Tribute Show, Insult playing Onslaught Power From Hell Set, The Obsessed, Void, Palantyr, Phantom, Risingfall, Antagonizör, Left To Die, Pretty Maids, Ashes Of Ares, Ambush, Destruction

Ort: Posthalle, Würzburg

Datum: 02.10.2025 – 04.10.2025

Kosten: 119,00 Euro plus 29,00 Euro für das Warm Up, 75,00 Euro Tagestickets

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Hard Rock, Classic Rock, Speed Metal, Death Metal, Doom Metal

Besucher: ca. 2500 Menschen (grobe Schätzung)

Veranstalter: ME Metal Entertainment GmbH

Link: Keep It True – The traditional Heavy Metal Festival

Das Keep It True Rising V im Oktober 2025 geht letztmalig in der Würzburger Posthalle über die Bühne. Es ist viel geschrieben und berichtet worden über die altgediente Konzertlocation. Würzburg, eine Stadt mit circa 130.000 Einwohnern, dient auch als Metropolregion. Es gibt in der Posthalle nicht nur spezielle metallische Kost. Von Schlager, Rock, Punk bis Metal ist alles in der Posthalle zu finden. Die Hallengröße lässt sich bedarfsgerecht und flexibel anpassen. Konzerte mit 500 Menschen gehen hier genauso über die Bühne wie mit 3000 Fans. Leider hat vor einigen Jahren ein Investor das gesamte ehemalige Areal der Post und Telekom erworben. Genaue Pläne gibt es nicht, aber hier handelt es sich um den bekannten Ansatz der Gentrifizierung. Luxushütten und Wohnungen für Menschen, die alle drei Jahre in Würzburg eine Nacht pennen. Dafür müssen zukünftig die Menschen aus Würzburg und Umgebung für kulturelle Veranstaltungen nach Stuttgart oder Nürnberg. Neben dem Verlust des kulturellen Angebots, werden Hotels, Gaststätten etc. auf die zahlende Kundschaft der Posthalle zukünftig verzichten müssen.

Bei genauer Betrachtung des Szenarios liegt Melancholie in der Luft. Neben dem Keep It True Rising, das während Covid aus der Not geboren wurde, steht die Posthalle vor allem für das Hammer Of Doom, das circa zehn Jahre in der Posthalle beheimatet war. Dazu gesellen sich Metal Assult und diverse andere Veranstaltungen, die die Metalheads aus nah und fern nach Würzburg pilgern ließen. Mit dem ersten Oktoberwochenende 2025 sind alle diese Festivals Geschichte.

Der Feiertag am 3. Oktober liegt günstig auf einem Freitag, sodass das Warm-Up am Donnerstag bereits mehr als ordentlich besucht ist. Die Türen öffnen sich um circa 16:30 Uhr. In der Halle ist die Händlermeile im hinteren Bereich untergebracht. Das Festivalmerch ist direkt am großen Raumteiler. Dazu ist die warme Verpflegung outdoor mit Burger und Co. zu finden. Bei einer Entfernung von circa einer Gehminute ist der Hauptbahnhof Würzburg der primäre Verpflegungsstützpunkt für die Fans in den kommenden Tagen. Es hat sich nichts verändert im Gegensatz zu den Vorjahren. Die Abläufe funktionieren seit vier Veranstaltungen und sind allen Menschen rund um das Keep It True Rising bekannt.

Die Organisatoren haben wie in den vergangenen Jahren ein Streamingteam am Start. Viele Konzerte wurden live auf dem YouTube-Channel des Keep It True direkt übertragen. Sofern die Streams verfügbar sind, haben wir die Konzerte direkt in den Bericht eingebunden.

Risingfall

Das Keep It True wäre nicht das Keep It True, wenn hier keine exotischen Bands auf der Bühne zu erleben wären. Risingfall kommen aus Japan und existieren etwas mehr als zehn Jahre. Zu hören gibt es einen rumpeligen Mix aus Speed und Heavy Metal. Knackpunkt der Darbietung ist der Gesang von G. Itoh. Der Herr agiert primär in den hohen Tönen, die nicht jeden Geschmacksnerv der Fans vor der Bühne treffen. Insgesamt zocken die Herren ihre Nummern gekonnt solide. Wer mit hohen Vocals etwas anfangen kann, sollte mal in den Stream klicken. Sachen wie Kamikaze, English Motor Biker oder Rock Fantasy sind auf der aktuellen LP Rise Or Fall zu finden, die im November 2022 via Dying Victims Productions veröffentlicht wurde.

Lady Beast

Vom exotischen Japan-Metal geht es zum US-Metal mit Lady Beast aus Pennsylvania. Das Quintett um Sängerin Deborah Levine hat aktuell eine neue Scheibe am Start. The Inner Alchemist nennt sich der Dreher, der ebenfalls via Dying Victims Productions im März 2025 veröffentlicht wurde. Aktuell sind Lady Beast mit High Spirits auf einer kleinen Deutschlandtour.

Es wird deutlich gradliniger und auch die Vocals sind nicht so schräg wie bei Risingfall. Fünf der elf Stücke stammen vom neuen Album, was nachvollziehbar ist bezüglich der aktuellen Tour. Dazu gesellen sich aber auch der Namensgeber der Band, Lady Beast, sowie Amor und Blind The Runes aus der Anfangszeit und den Scheiben Lady Beast und Lady Beast II. Das gradlinige Material von Lady Beast, wie beim Vorgänger aus Japan solide auf die Bühne gebracht, ist deutlich kompatibler für die Besucherschaft als die japanischen Stimmakrobaten.

Seven Sisters

Von den USA geht es nach England und zu Kyle McNeill und Seven Sisters aus London. Das Quartett hat 2025 ebenfalls neues Material auf den Tisch gelegt. Shadow Of A Fallen Star Pt.2 ist der Nachfolger von Shadow Of A Fallen Star Pt.1 und kommt deutlich progressiver rüber als die bisherigen Scheiben von Seven Sisters. Ein Highlight auf Platte ist Andromeda Descending (A Fallen Star Rises), ein 20-minütiges Stück, das so gut wie alles bietet, was Classic Rock und Heavy Metal der 70er und 80er ausmacht. Thin Lizzy ist dort genauso verwoben wie Wishbone Ash oder Angel Witch. Dass das Quartett die Nummer als Abschluss ihres heutigen Festivalgigs präsentiert, ist mehr als nur ein Fingerzeig. Technisch hochwertig mit den Einflüssen von McNeills zweiter Band Phantom Spell sind Seven Sisters auf dem Sprung. Entsprechend fällt die Reaktion des Publikums aus, das von überraschtem Staunen bis zu enthusiastischem Abfeiern diverse Reaktionen anbietet. Das Quartett hinterlässt eine mehr als deutliche Duftmarke auf dem Keep It True Rising V.

Blaze Bayley

2. Oktober 1995: Iron Maiden veröffentlichen The X Factor mit dem Sänger Blaze Bayley. Songs wie Sign Of The Cross, Lord Of The Flies oder Over The Edge haben durchaus ihre Qualität. Trotzdem werden der neue Sänger und das Material von Presse und Fans zerrissen. Erst viele Jahre später erhält Bayley die Anerkennung für sein Schaffen, die ihm eigentlich bereits in den 90ern zugestanden hätte. Klar, Bayley ist kein Bruce Dickinson. Aber genauso wenig wie das gesamte Material von Iron Maiden mit Bruce Dickinson, allen voran in den vergangenen 15 Jahren, nicht unbedingt das Prädikat herausragend erreicht, so sind die beiden Bayley-Platten keine Katastrophe.

Genau 30 Jahre nach der Veröffentlichung präsentiert Bayley auf dem Keep It True Rising die gesamte The X Factor und die Hütte ist mehr als nur gut besucht. Nach dem Intro und dem UFO-Cover Doctor Doctor spielen Bayley und Band die komplette LP in genau der Reihenfolge, wie die Platte veröffentlicht wurde. Die oben bereits genannten Stücke gehören fast zum Bayley-Standardmaterial. Aber The Unbeliever oder das hervorragend dargebotene 2 A.M. setzen mehr als nur ein Ausrufezeichen. Das garniert Bayley mit diversen Erläuterungen und dass er durch die Zeit bei Iron Maiden viel gelernt hat. Auch 30 Jahre später besitzt Bayley nicht die Qualität eines Bruce Dickinson. Er ist aber ein unterhaltsamer Fronter, der seine Show stark rüberbringt und sein Publikum immer wieder mit einbezieht. Mit Justice Of Peace gibt es eine Nummer, die nur auf der Single Man On The Edge und auf einer Heftbeilage in Italien veröffentlicht wurde. Das Ding feiert somit heute Live-Premiere und dürfte bis dato nur den eingefleischten Maiden-Maniacs bekannt sein.

Das Finale ist dagegen Standardmaterial von der Virtual XI mit Virus und Futureal. Der zweite Teil von Doctor Doctor setzt den Schlusspunkt unter circa 100 Minuten Blaze Bayley und seine Zeit bei Iron Maiden, die wenig Wünsche offenlassen.

Remember Tomorrow – A Tribute To Paul Di’Anno

Im Oktober 2024 verstarb Paul Di’Anno, der mit der Debüt-LP Iron Maiden und Killers zwei legendäre Platten eingesungen hat. Das Keep It True Rising verneigt sich heute vor dem Lebenswerk von Di’Anno mit einer Tribute-Show, die einige ehemalige Mitstreiter von Di’Anno seit dem Tod des Sängers in UK spielen. Zunächst sollten es nur ein paar wenige Auftritte sein, dann wurde die Truppe, die anscheinend in wechselnder Besetzung unterwegs ist, immer wieder wegen der Tribute-Show angehauen. Heute bildet die Tribute-Show den Abschluss des Warm-Up. Allerdings ist der Auftritt eher enttäuschend. Von den angeblichen Deep Cuts ist wenig zu hören. Sachen wie Killers, Prowler oder Wrathchild spielt auch das Original regelmäßig. Dazu gesellen sich immer wieder Gäste wie Terry Wapram und Terry Rance, die noch vor Di’Anno kurzzeitig bei Iron Maiden aktiv waren. Bei der Zugabe sitzt Thunderstick (kurzzeitig bei Iron Maiden im Jahr 1977) an den Drums, genauso wie Tino Troy (Praying Mantis) an den Saiten und zwischenzeitlich Neudi (ehemals Manilla Road). Bei den beiden letztgenannten Musikern stellt sich die Frage nach dem Iron Maiden bzw. Paul Di’Anno Bezug.

Die eher ungewöhnlichen Tracks sind Children Of Madness (Battlezone), The Beast Arises (Killers) oder I Got The Fire von Montrose. Aber auch hier bleibt die Bandperformance im Rahmen einer Coverband, die etwas hüftsteif rüberkommt. Die ständigen Verzögerungen, die mit dem verspäteten Start anfangen und sich mit der Herrichtung des Schlagwerks für die verschiedenen Drummer weiter anhäufen, sorgen ebenfalls nicht für Jubelstürme. Highlights sind die Auftritte von Blaze Bayley, der zum Beispiel Wrathchild einen Energieschub verpasst. Sonst erinnern Remember Tomorrow an eine der vielen Iron-Maiden-Cover-Bands, nur dass diverse Gäste mit auf der Bühne sind.

Es ist spät geworden und mit mehr als einer halben Stunde Verspätung geht es für die Fans in die umliegenden Unterkünfte. Auch wenn das Paul Di’Anno-Tribute nicht unbedingt die große musikalische Offenbarung war, konnten Blaze Bayley und vor allem Seven Sisters bereits starke Duftmarken hinterlassen. Wer noch einen Absacker genießen möchte, wird in der Würzburger Innenstadt nach 1 Uhr morgens nur bedingt fündig. Es geht bereits in elf Stunden mit dem Bühnenprogramm weiter, sodass die Nachtruhe nur von kurzer Dauer sein wird und der Absacker in der Unterkunft konsumiert werden muss.