Nornes: kündigen ihr Debütalbum zum am 28.11. an

Die französischen Doom-Metal-Band Nornes freut sich, die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums Thou Hast Done Nothing bekannt zu geben, das am 28. November 2025 über Sleeping Church Records erscheinen wird. Um die Vorfreude auf das Album zu steigern, hat die Band einen eindrucksvollen Teaser veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die von Trauer geprägte Klanglandschaft bietet. Den Teaser könnt ihr euch hier ansehen:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 haben Nornes die französische Doom-Szene mit ihrer erdrückenden und melancholischen Fusion aus Doom- und Death Metal auf sich aufmerksam gemacht. Von dem drückenden Gewicht ihrer Debüt-EP Vanity aus dem Jahr 2018 bis zu den introspektiven Tiefen von Threads aus 2020 (ebenfalls Sleeping Church Records) hat sich die Band kontinuierlich weiterentwickelt und dabei stets der traurigen Essenz des Genres treu geblieben.

Thou Hast Done Nothing – Trackliste:

1. Never Ending Failure

2. A Rose To The Sword

3. Our Love Of Absurd

4. Perceptions In Grey

5. Oneness

Mit Thou Hast Done Nothing wagen Nornes einen mutigen Schritt nach vorne. Das Album wurde im Heldscalla Studio aufgenommen und im Drudenhaus gemastert. Es umfasst fünf ausgedehnte, von Trauer durchzogene Tracks, die in existenzielle Verzweiflung und emotionale Verwüstung eintauchen. Es ist ein langsam brennender Abstieg in die Melancholie, der eine Welt widerspiegelt, die am Rande des Zusammenbruchs steht.

Thou Hast Done Nothing – eine Veröffentlichung, die mit Trauer, Kraft und unermüdlicher Atmosphäre resoniert. Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten in den kommenden Wochen.

Nornes online:

Rom – Gitarre, Gesang

Adrien – Gitarre, Gesang

Noé – Schlagzeug

Ju – Bass, Gesang

