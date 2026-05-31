Metalite: geben „Discovery“- Albumdetails bekannt und veröffentlichen neue Single „In Case Of Emergency“

Die schwedische Melodic Metal-Band Metalite schlägt mit Discovery das bislang ambitionierteste und cineastischste Kapitel ihrer Karriere auf. Das neue Studioalbum erscheint am 25. September 2026 über Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music, und führt die futuristische Vision der Band konsequent weiter. Nach den erfolgreichen Singles Our Time Has Come und Starchild enthüllen Metalite nun weitere Details zum kommenden Album und präsentieren mit In Case Of Emergency gleichzeitig ihre brandneue Single.

Angetrieben von kraftvollen Melodien, schweren Rhythmen, treibenden Gitarrenriffs und Metalites charakteristischer Mischung aus futuristischen Klanglandschaften und elektrisierender Metal-Energie liefert In Case Of Emergency einen weiteren eindrucksvollen Vorgeschmack auf die Klangwelt von Discovery. Begleitet von einem neuen Visualizer-Video verbindet der Song dynamisches Riffing, cineastische Synth-Layer und die markante Stimme von Erica Ohlsson zu einer modernen Melodic-Metal-Hymne voller Energie und Emotionen.

Gitarrist, Produzent, Songwriter und Bandgründer Edwin Premberg kommentiert:

„In Case Of Emergency ist ein echter Kracher, angetrieben von schweren Rhythmen und brachialen Gitarrenriffs. Hinter der Intensität steckt jedoch auch eine starke Botschaft darüber, immer für jemanden da zu sein, unabhängig von Zeit oder Ort. Der Song trifft sowohl musikalisch als auch emotional mit voller Wucht: roh, melodisch und dafür gemacht, gefühlt zu werden.“

Gemischt und gemastert vom renommierten dänischen Produzenten Jacob Hansen (Volbeat, Evergrey, Amaranthe), treibt Discovery Metalites futuristische Vision weiter voran als je zuvor. Auf zwölf dynamischen Tracks behandelt das Album Themen wie menschliche Evolution, Technologie, Überleben, Befreiung und Hoffnung in einem Universum zwischen digitalen Realitäten und kosmischer Erforschung im Jahr 2058, drei Jahre nachdem die Menschheit eine kollabierende Erde verlassen musste, um einen Neuanfang zu suchen.

Aufbauend auf Heroes In Time (2017), Biomechanicals (2019), A Virtual World (2021) und Expedition One (2024) beweisen Metalite erneut, warum sie als Vorreiter des modernen Sci-Fi-inspirierten Melodic Metal gelten!

Discovery Tracklist:

1. Our Time Has Come

2. In Case Of Emergency

3. Into The Maze

4. Cyberspace

5. The Metal Elite

6. Neon Rain

7. Echoes Of You

8. Starchild

9. Wings Of Fire

10. Captive In The Past

11. Supremacy Of One

12. Triforce

Metalite sind:

Erica Ohlsson – Vocals

Edwin Premberg – Gitarre / Additional Vocals / Programming

Robert Örnesved – Gitarre

Erik Junttila Johansson – Drums

Robert Majd – Bass

Weitere Infos zu Metalite auf Time For Metal: