Leaves‘ Eyes: feiern Video Premiere zu brandneuer Single „In Eternity“

Am 22.03.2024 erscheint über AFM Records das brandneue Studioalbum der Symphonic Metal-Wikinger Leaves‘ Eyes. Myths Of Fate könnt ihr unter https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate vorbestellen. Heute erschien daraus ein episches Musikvideo zu ihrer neuesten Single In Etrenity! Um die anstehende Album-Veröffentlichung mit euch auch live gebührend zu feiern, sind Leaves‘ Eyes ab März zusammen mit Metalite und Catalyst Crime auf Tour, alle Dates findet ihr ebenfalls weiter unten.

Mit Myths Of Fate setzt die Band die Segel für neue Winde, die definitiv aus den rauen Untiefen des Symphonic Metal-Genres wehen. Die fantastische Sagenwelt der nordischen und osteuropäischen Mythologie ist der Schauplatz für monumentale Unterhaltung: Leaves‘ Eyes eröffnen eine Welt voller magischer Orte, verzauberter Waffen oder übernatürlicher Kreaturen.

Für den neuen Longplayer produzierte die Band mit Mastersound Entertainment insgesamt fünf Musikvideos. Gedreht an beeindruckenden Schauplätzen in Island, Deutschland und Polen, bringen Leaves‘ Eyes die Mythen fesselnd auf die Leinwand. Magische Kreaturen, große Schlachten und bezaubernde Kriegerköniginnen werden hier lebendig! Sängerin Elina über ihr neuestes Werk In Eternity:

In Eternity ist einer der persönlichsten Songs in der Geschichte von Leaves‘ Eyes, gewidmet Alex‘ verstorbener Mutter Heidi Krull. Der Track ist eine Hommage an unsere Vorfahren, eine Urhymne an ihr Leben und ihren Geist. Der Song verkörpert die Rohheit der Emotionen, die von den eindrucksvollen Bilder des Videos begleitet werden. Die weiten Landschaften Islands und eine in Wolin/Polen gefilmte heidnische Zeremonie erwecken die Geschichte des Songs auf fesselnde Weise zum Leben.“