Ignite All Nothern Snakes – Godsnake, Ignition und All Will Know am 19.04.2024 in der Kieler Pumpe

Event: Ignite All Nothern Snakes

Bands: Godsnake, Ignition, All Will Know

Datum: 19.03.2024

Genres: Modern Metal, Metal

Besucher: ca. 70

Ort: Roter Salon, Pumpe, Kiel

Veranstalter: Die Pumpe Kiel e.V.

Kosten: 15 € VVK, Abendkasse 18 €

Setlisten:

Ignition

All Will Know

Godsnake Unstoppable Guided By The Waves In Glory Or The Sand Warrior Of The Night Beastmode The Rise Cobra Kai Raise Your Horns We Are The Force Into The Battle The Circle Never Ends Behind Your Mask Losing The Anchor Stain The White Trickle Down Parhelion Puppeteering Dead World Urge To Kill Stone The Crow Apocalypse For Free Poison Thorne Story Of A Ghost Bloodbrother Stone Dead Pony The Sickening Nails In My Bed This Is The End Slay ‚em All I Fear Nothing Hellbound Ride

Der heutige Abend steht ganz im Zeichen des Modern Metal. Godsnake aus Hamburg, All Will Know aus Darmstadt und Ingnition aus Duisburg geben das erste von zwei Konzerten bei uns im Norden. Morgen geht genau dieses Trio noch in den Landgasthof nach Wacken, aber wir als Kieler nutzen natürlich den Heimvorteil. Die Pumpe ist heute gleich mit zwei Veranstaltungen gesegnet. Während oben im großen Saal die Indie Rocker The Notwist ihr neues Album präsentieren, ist es im Roten Salon doch sehr metallisch. Die überwiegende Farbe ist schwarz und gleich am Eingang treffen wir auf Torger, Sänger von Godsnake, The Walt, Basser der gleichen Band, und Lars Thoke, ein Kollege unseres Magazins. Am Einlass steht Sidney und auch unsere Akkreditierung ist angekommen, somit steht dem Einlass nichts im Wege. Drin ist es noch übersichtlich und eine engagierte junge Tresenkraft sorgt für die Verköstigung der Metal Heads. Ein paar Bekannte sind auch da und so fühlen wir uns gleich heimisch. Schnell einen Platz in Bühnennähe gesucht und das erste Kaltgetränk geholt. Da noch etwas Zeit bis zum Beginn der ersten Band ist, schauen wir am Merch vorbei und schon sind die ersten Euronen in eine Vinyl von Ignition und Patches investiert. Später wird noch etwas dazukommen, aber für den ersten Aufschlag schon ok.

Pünktlich um 20:00 Uhr beginnen Ignition aus Duisburg den Abend. Die haben heute ein leicht verändertes Bandgefüge. Gitarrist Sebastian und zweiter Gitarrist Christian sind nicht dabei. Dafür übernimmt Bassist Andreas die Rolle des Leadgitarristen und als Gäste sind Stephan Dürselen am Bass und Christoph Zeller an der zweiten Gitarre mit am Start. Das hindert die Fünf aber nicht, voll abzudrehen. Mit Unstoppable von der 2017er-Scheibe Guided By The Waves geht es los. Der Sound ist gut, das Licht angenehm und auf Rauch wird (noch) verzichtet. Schnell haben die Ruhrpottjungs die Anwesenden in ihren Bann gezogen. Sänger Dennis „Schally“ Marschallik gibt alles und in bester Gene Simmons Manier streckt er oft seine Zunge aus. Die Band ist in Spiellaune und so springt der Funke schnell über und spätestens bei Cobra Kai, einer Reminiszenz an Karate Kid, singen alle den Refrain lautstark mit “Strike First, Strike Hard, No Mercy“. Es folgt mit Raise Your Horns ein an Amon Amarth angelegter Track. Auch hier gehen alle mit. Nach gut 45 Minuten beendet Into The Battle das Set.

Der Auftakt ist passend und dann mal sehen, was All Will Know auf die Bretter stellen. Der Umbau geht zügig vonstatten und wir können mit Gitarrist Jan Jansohn ein paar Worte wechseln. Er kennt unser Magazin und einige ihrer Veröffentlichungen sind bei uns gut rezensiert worden. Auch hier gibt es eine Änderung bei der Besetzung. Sänger Steve Kiai ist aus persönlichen Gründen nicht am Start, dafür hilft Samuel Scholz von Killing Your Idols aus. Eine weitere Besonderheit ist, dass heute ihre neue Scheibe Parhelion veröffentlicht wurde und davon einige Tracks mit auf der Setlist stehen. Es gibt mehr Rauch, aber das schadet nicht, als All Will Know mit The Circle Never Ends vom 2017er-Album Infinitas das Set eröffnen. Vom ersten Moment an steht Sänger Samuel im Fokus. Das macht der megaklasse und man merkt nicht, dass er nur als Ersatz da ist. Da ich bisher noch nichts von All Will Know gehört hatte, merke ich den Unterschied nicht. Die insgesamt acht Tracks gehen steil nach vorn und lassen das Publikum abgehen. Zu Trickle Down wird sich sogar am Moshpit versucht, was ohne Zweifel im Roten Salon wohl eher selten vorkommt. So gelten dann auch die mahnenden Worte an die Anwesenden, schön vorsichtig zu sein, denn so viel Platz ist nicht. Aber nix passiert und mit dem Titelsong des neuen Albums Parhelion und Puppeteering mache die Darmstädter weiter. Dead World beschließt den Auftritt und wir sind schon außerordentlich angetan. So macht ein Konzertabend Spaß. Im Anschluss gibt es noch die Setliste und eine signierte neue CD.

In der Zwischenzeit haben Godsnake sich auf der Bühne eingerichtet und um kurz nach 22:00 Uhr fangen die mit Urge To Kill an. Von Anfang an hat Torger seine Crowd im Griff und auch der Hardcore-Fan oben ohne, kann etwas zurückgenommen werden. Sein Pils kommt der empfindlichen Technik etwas zu nahe, aber es geht alles gut. Im Gegensatz zum letzten Auftritt beim Fuck Cancer Festival (Bericht hier) kommen Godsnake besser rüber. Heute passt alles. Technik, Spiellaune, Gesang, Atmosphäre. So können die Fünf aus Hamburg vollends begeistern. Songs beider Alben kommen zum Zuge und man könnte es ein Best-of nennen. Stone The Crow, Poison Thorne, Stone Dead Pony, Nails In My Bed. Sidney an den Drums ist zwar weit im Hintergrund, aber sein Spiel verleiht den Tracks den nötigen Wumms. Bassist The Walt hat keine technischen Probleme, dafür reißt er das Basstom-Mikro um. Pepe und Stevo haben ihre Momente und die gut getimten Soli und Riffs sitzen. Torger macht Ansagen in typischem Hamburger Slang und führt munter durchs Programm. Er animiert zum Getränkekauf, um den Umsatz zu steigern. Das klappt ganz gut, auch wenn das arme Mädel zu Beginn allein hinterm Tresen steht und mit Rückgabe und Bedienen zunächst etwas arg in Bedrängnis ist. Jedes Getränk muss auch in Plastikbecher umgefüllt werden und das dauert halt. So war die Schlange zwischen den Auftritten auch entsprechend lang. Seine Anregung, noch Frikadellen zu verkaufen, finde ich gar nicht schlecht.

I Fear Nothing und Hellbound Ride markieren den Schluss. Eine Zugabe ist nicht mehr drin, aber für ein Abschlussbild mit Band und Publikum reicht es. Es ist 23:30 Uhr als letztendlich abgebaut wird. Die Band findet sich nach und nach ein, um noch die letzten Autogrammwünsche zu erfüllen. Da morgen in Wacken der nächste Auftritt in gleicher Konstellation stattfindet, müssen alle nicht so früh weg. Einige bleiben in Kiel, andere fahren nach Hause. Torger erwartet noch Pferdenachwuchs und düst später gen Heimat. Alles in allem ein lohnender Abend. Drei Bands, denen man die Laune an so einem Auftritt anmerkt. Das Publikum ist begeistert, und dazu auch alle noch zum Anfassen hinterher. Neben signierten Setlisten, Platten und guten Gesprächen mit alten Bekannten, Daniela und auch Christian (ehemaliger und jetziger Kollege) ein gelungener Abend. Wir überlegen kurz, am kommenden Abend auch noch in den Landgasthof nach Wacken zu gehen, aber verwerfen dies später. Den kleinen anschließenden Hunger stillen wir beim goldenen M und machen dort noch Bekanntschaft mit den Ordnungshütern. Unser Licht war nicht an … 😀