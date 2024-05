White Stones: enthüllen offizielles Musikvideo zu zweiter digitaler Single „D-Generación“

White Stones, angeführt von Opeth-Bassist Martín Mendéz, werden ihr drittes Studioalbum Ende des nächsten Monats via Reigning Phoenix Music (RPM) in die Läden bringen. Um die Wartezeit auf Memoria Viva bis zum 28.06.2o24noch etwas zu verkürzen, enthüllen die Progressive-Meister nun einen zweiten Track aus dem Spanisch geprägten Werk: D-Generación beginnt mit hohen Streicherklängen, die sich, wenn auch rhythmisch komplex, zu einem unwiderstehlich groovigen Stück verwandeln, ganz zu schweigen von seinem bezaubernd lebhaften Refrain. Das Fundament des vielschichtigen Songs bildet Mendéz‚ unnachahmliches Bassspiel. Über den todesmetallischen Zwischenteil, der einmal mehr White Stones breites Spektrum an Einflüssen widerspiegelt, kehrt D-Generación schließlich in gemäßigtere Gefilde zurück, bis es sich wieder auf die anfänglichen Streicher reduziert.

Schaut euch das D-Generación-Musikvideo auf YouTube an: