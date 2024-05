Crawling Chaos Live mit Hexer, Teufelnacht, Nebelkrähe und Wrack am 11.05.2024 im Jugendkulturcafé Troisdorf

Bands: Hexer, Teufelnacht, Nebelkrähe und Wrack

Ort: Jugendkulturcafé Troisdorf, Römerstraße 1, 53840 Troisdorf

Datum: 11.05.2024

Kosten: 15 Euro VVK, 18 Euro AK

Genre: Black Metal, Avantgarde Black, Psychedelic Black

Besucher: 150

Veranstalter: Crawling Chaos Records

Link: https://www.facebook.com/events

Setlisten:

Teufelnacht

Hexer

Nebelkraehe

Wrack b.d.g. Harem Keeper Of The Oil Sheiks Blutorgel Creation Through Destruction Helmut Berger Katarakt Jaguar Knight Bathyskaph River Of Blood Abysmal Rites Celestial War Command Ebenbürdig Über Den Fluss Hinweg Tumult auf Claim Abendland Ephemer Blick Vom Ebenholzturm Nielandsmann Die Strandbar Von Scheria Scars Forlom Reise II Ruinen Fluchtwald Rot

Heute findet zum ersten Mal im JKC in Troisdorf das Crawling Chaos Live Event statt. Im kultigen JKC treffen sich gleich vier rabenschwarze Bands des kultigen Labels Crawling Chaos Records. Für mich ist es das erste Date im JKC, welches ich heute Abend mit dem Kollegen Josef besuche. Also früh genug losgefahren, um rechtzeitig anzukommen. Alles kein Problem, Parken ist sehr gut und am Eingang werden wir nett begrüßt.

Schon mal rein in die Location. Dort hat Crawling Chaos Records Chef Holger Johnen einen kleinen Merchstand aufgebaut. Ich unterhalte mich mit ihm und kann auch schon die vorhandenen Hexer-Vinyls mitnehmen. Getränke gibt es am Tresen hier zum absoluten Dumpingpreis. Im Angebot ist auch das kultige Hansa Pils in Flaschen, was mich heute Abend nicht austrocknen lässt. Dann noch mal raus, denn es ist verdammt warm hier.

Bei den ersten Tönen von Teufelnacht sind wir wieder drinnen. Der Club ist gut gefüllt, wir finden allerdings direkt am Tresen noch einen guten Platz. Zum Fotografieren gehe ich natürlich vor die Bühne. Heute echt mal wieder eine Herausforderung, denn das JKC schein die Stromrechnung nicht bezahlt zu haben 😉 , also „unterirdische“ Lichtverhältnisse zum Fotografieren.

Black Metal Ist Tot!? Sollte man diesem Song von Teufelnacht glauben? Dass dem nicht so ist, zeigen Teufelnacht heute Abend in Troisdorf. Dafür haben sie sogar ein Ausnahmeverbrechen gemacht, so jedenfalls der Titel ihres Albums und sind direkt hierhin gekommen. Die Band zelebriert hier einen Mix zwischen Old School Black Metal und Black ’n‘ Roll. Zelebrieren ist dabei der richtige Begriff. Ihr Sänger Kroil ist dabei maskiert bzw. hat eine schwarze Kapuze über dem Kopf. Das kennt man mittlerweile von einigen Bands. Er reckt und streckt sich zur Mucke seiner Instrumentalisten und brüllt teilweise wie ein Berserker. Ein schwarzer Müllsack ist ebenso Teil der Show wie das Herumtollen auf dem Boden. Beim letzten Song Helmut Berger überreicht der Teufelnacht Sänger Kroil eine Autogrammkarte der Schauspiellegende an einen (glücklichen) Gewinner! Naja, ich weiß natürlich nicht, ob die Kids hier im JKC den Schauspieler Helmut Berger überhaupt noch kennen. Ein ansprechender Opener des ersten Crawling Chaos Live Events sind Teufelnacht, die mit Beifall verabschiedet werden, allemal.

Danach wieder raus und frische Luft schnappen, denn hier unten ist es heiß und man droht zu ersticken. Verdursten geht allerdings nicht, denn dafür ist bestens an der Theke gesorgt. Draußen vor der Türe führen wir einige nette Gespräche. Frühzeitig wieder runter, denn nun sind bereits Hexer dran. Die sind heute Abend das Objekt meiner Begierde. Seit meinem Plattenreview zum letzten Album Abyssal (hier) ist mir die Band aus Dortmund ein Begriff. Endlich kann ich Hexer live erleben!

Hexer bestehen aus den beiden Ms: Marvin Giehr (Gitarre, Gesang) und Melvin Cieslar (Schlagzeug). Sie bestechen hier mit einem vollen und satten Sound. Elemente aus Sludge, Death, Doom und Black Metal wirbeln hier nur so herum und ziehen den Hörer mit erheblichem psychedelischem Einfluss in einen abgrundtiefen, dunklen Ozean der Gefühle. Rhythmen zwischen betörender schwerer Atmosphäre und cholerischer Raserei angelegt, wobei gerade in den schnelleren Passagen der Hauptfokus liegt. Hexer bewegen sich nicht nur mit ihrer Mucke jenseits aller Black Metal Klischees, also gibt es auch live keinen Mummenschanz! Dafür überzeugen Hexer hier mit ihrem einzigartigen Sound zwischen Beklemmung, Anspannung und Raserei. Neben dem Titelsong Abysmal Rites stehen noch zwei weitere Songs des Albums auf der heutigen Setlist. Genau mein Ding, aber wohl auch der anderen anwesenden Fans! Zum Schluss kommt noch Ruhsuz Cellât (aka Kerem Yilmaz) von Imha Tarikat auf die Bühne, um die beiden beim Song Celestial War Command am Gesang zu unterstützen. Marvin Giehr ist übrigens bei Imha Tarikat als Live-Musiker aktiv. Mit den beiden Protagonisten unterhalte ich mich nach dem Gig noch ausgiebig. Marvin kann sich noch an mein Review erinnern.

Soeben ist die Hooded Crow hier in Troisdorf in der rabenschwarzen Nacht eingeflogen. Die Hooded Crow (auf Deutsch: Nebelkrähe) schwingt nun im JKC ihre schwarzen Flügel. Nebelkrähe haben aus München hierhin gefunden. Nach ihrer Landung in Troisdorf erfreuen sie nun die Fans mit ihrem rabenschwarzen Black Metal. Das Quintett um die Urmitglieder Latrodectus (Schlagzeug), Morg (Gitarre) und Umbra (Gesang) hat hier von Kranichträumen, Über Menschen Unter Tage (beides Songtitel des letzten Albums Ephemer von 2023) und über andere Lebensweisen (Albumtitel von 2013) zu berichten. Nachdem Nebelkrähe zunächst Ebenbürdig und Über Den Fluss Hinweg geflogen sind, lässt man sich am Schluss an der Strandbar Von Scheria nieder. Nach diesem Song ist Schluss mit dem Gig und wir gehen zum letzten Mal raus zum Luftschnappen.

Wer jetzt noch kein Wrack ist, wird Wrack gleich erleben. „Ein Wrack ist ein durch Verfall oder Schaden unbrauchbar gewordenes Fahrzeug. Am häufigsten bezieht sich der Begriff auf gesunkene oder zerstörte Schiffe“, so kann man in Wikipedia nachlesen. In unserem Fall ist Wrack heute Abend die Black Metal Band aus Bochum. Getreu ihres Namens nehmen Wrack uns hier mit einem innovativen Black Metal auf eine Reise zu den Altäre Der Vergänglichkeit (so der Titel des letzten Albums von 2023). Die Band aus Bochum und Umgebung ist zwar bereits seit 2005 unterwegs, hat allerdings neben dem bereits erwähnten Album mit Gram Und Gleißende Welt (2010) nur noch ein weiteres Album vorzuweisen. Die Band rund um Frontmann Wishbone Ψ(r,t) kann hier heute Abend mit ihrer Auslegung des Black Metals voll überzeugen. Der Gig beginnt mit dem Song Scar vom Album Gram Und Gleidende Welt. Es folgen Songs vom neuen Album, als Zugabe gibt es mit Rot noch einmal einen Song des Vorgängers. Wer bisher noch kein Wrack ist, ist seit heute Abend bestimmt ein Wrack (Fan). Ich selbst nehme noch ein Wrack (Album) mit.

Noch etwas mit dem Bruder des Labeleigners unterhalten. Dabei stellt sich heraus, dass er (Thomas Johnen) der Bassist der Psychedelic Rock Band Mouth ist. Also sehen wir uns Ende des Monats dann auf dem Freak Valley Festival wieder. So klein ist die (Musik) Welt.

Das erste Crawling Chaos Live Event hier im JKC in Troisdorf darf man getrost als vollen Erfolg bezeichnen. Das hat hier für die Freunde des Black Metals richtig Laune gemacht. Weiteren Crawling Chaos Live Events kann getrost entgegengesehen werden.