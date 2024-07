Bewitcher: veröffentlichen Single „Out Against The Law“ vom kommenden Album

Die besten Melodien gehören dem Teufel, und Bewitcher, das Bastard-Triptychon aus Portland, ist zurückgekehrt, um den Rock n‘ Roll im Namen Baphomets zurückzuerobern. Spell Shock, das neueste Album der Speed-Dämonen, lässt Bewitchers Hörner erklingen und treibt ihre Extreme direkt ins feurige Rot. Nicht nur, dass die Tore zur Vorbestellung von Spell Shock geöffnet sind, die Band hat auch eine brandneue Single und ein Video veröffentlicht: Out Against The Law!

Seht euch das Musikvideo zu Out Against The Law hier an:

Streamt die neue Single hier: https://Bewitcher.lnk.to/SpellShockNe

Neben Frontmann Mateo Von Bewitcher, Bassist A. Magus und Schlagzeuger A. Hunter war dieses Mal kein Geringerer als der langjährige Bewitcher-Fan Lars Frederiksen im Studio. Der Großteil der Welt kennt Frederiksen als eine eigenständige Kraft, die in Bands wie den Bay Area Punk-Helden Rancid, The Old Firm Casuals und seinen eigenen Lars Frederiksen And The Bastards spielt. Auch wenn es für einige eine unwahrscheinliche Paarung war, dass Frederiksen den Platz des Produzenten einnimmt, war die Verbindung für alle im Studio sofort da. Frederiksen sagt über Spell Shock: „The best record I’ve ever produced.“

Vom elektrischen Artwork des italienischen Grafikkünstlers SoloMacello über Songs wie Dystopic Demonolatry und das eindringliche We Die In Dust bis hin zum epischen Schlussstück Ride Of The Iron Fox („Das ist Bewitchers Dokken-Song!“, lacht A. Hunter) repräsentiert Spell Shock Bewitcher in ihrer entwickeltsten und verheerendsten Form.

Die Trackliste von Spell Shock findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (Vollansicht hier):

Spell Shock jetzt hier vorbestellen!