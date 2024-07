Dragonforce: die Sommer Tour startet Ende Juli

Ihre gemeinsame Europa-Tournee mit Amaranthe haben Dragonforce gerade erst beendet, da kündigt die Power-Metal-Band aus London auch schon weitere Termine an: „Get ready, Europe! This summer, we’ll be back to play some festivals, and headline shows with special guests Nekrogoblikon. We can’t wait to see you all again!“, schrieb die Band gerade auf Instagram. Neben einem Auftritt auf dem Wacken Open Air stehen fünf eigene Shows auf deutschem Boden auf dem Tourplan.

Als Special Guest bringen Dragonforce auf ihrer kommenden Tournee die amerikanische Melodic-Death-Metal-Band Nekrogoblikon mit. Deren Name ist angelehnt an die beiden Hauptthemen der Band: Goblins sowie das fiktive Zauberbuch Necronomicon aus H.P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos.

Tickets & Limited VIP: