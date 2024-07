The Brew: spielen am 26.10.2024 im Cadillac in Oldenburg

20 lange Jahre ist es nun her, seitdem sich The Brew in der Hafenstadt Grimsby im Nordosten Englands gegründet haben. Das damals gemeinsam erklärte Ziel von „Gitarrenderwisch“ Jason Barwick, „Groovemonster“ Kurtis Smith an den Drums und dessen Vater Tim Smith am Bass, war es, energiegeladenen Gitarrenrock im Geiste von Acts wie The Who oder Led Zeppelin mit einem modernen Twist auf die Bühnen Europas und der Welt zu bringen und Fans mit ihrer einnehmenden und kraftvollen Performance zu begeistern. Seither hat das Rock-Trio unzählige Festivals, Headliner- oder Special Guest Tourneen und Shows mit Acts wie ZZ Top oder Lynyrd Skynyrd gespielt. The Brew sind sich dabei über die Jahre stets treu geblieben, hatten weder Besetzungswechsel noch andere „Frischzellenkuren“ nötig und haben ihrem geschätzten Publikum immer und überall eine 110 %ige Show geliefert.

Die Fans in Deutschland dürfen sich auf acht Jubiläums-Shows freuen und natürlich auch auf das ein oder andere Tour-Special wie z.B. eine spezielle Jubiläums-Tour-Playlist oder auch ein paar ausgesuchte Cover-Songs von Bands, die The Brew in ihrer musikalischen Karriere maßgeblich beeinflusst haben.

Als Support haben die drei Brit-Rocker das Rock Trio Rovar aus Deutschland eingeladen, das das Publikum u. a. schon als Support auf der letzten Tour von Wolfmother überzeugen konnte.

Beide Bands werden am 26.10.2024 live im Cadillac auf der Bühne stehen.

Bands: The Brew und Rovar

Datum: 26.10.2024

Cadillac

Huntestraße 4a

26135 Oldenburg