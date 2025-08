Die Bremer Band Ancient Curse meldete sich mit ihrem aktuellen Album Dimension 5, das am 25.10.2024 über El Puerto Records erschienen ist, zurück. Mit einer Spielzeit von rund 64 Minuten präsentiert die Formation eine mitreißende Mischung aus Heavy Metal und Power Metal, verfeinert durch progressive Elemente, für die die Norddeutschen seit fast vier Jahrzehnten bekannt sind. Gegründet wurde die Formation bereits 1985, hat aber mit diesem Silberling ihr erst viertes Studioalbum veröffentlicht. Immer wieder gab es Pausen. Allein in den ersten zehn Jahren wurden nur eine EP und zwei Demos veröffentlicht.

Ancient Curse haben sich schon früh durch ihren eigenständigen Stil einen Namen gemacht – nicht zuletzt mit ihrem spektakulären Erfolg in Kuba in den 1990ern, wo sie als erste westliche Band seit den Beatles tourten und mit einem Song sogar die Spitze der Charts erklommen. Nach einer ruhigeren Phase hat die Band mit Dimension 5 nun ihr zweites Studioalbum seit 2020 veröffentlicht – und es übertrifft den Vorgänger in puncto Vielschichtigkeit und musikalischer Reife deutlich. Dabei bleiben sie den engeren Genre-Maschen treu und erzeugen ein Klangbild, das ihre Fans direkt abholt. Auch nach einem Dreivierteljahr kann man die Schwibe ohne Bedenken aufdrehen. Dabei eignet sich Dimension 5 besonders für ruhige Momente, in denen der Körper und Geist abschalten möchten. Impulsive Passagen wie bei Dreaming Of Lucrecia (G LOC Part 2) beleben zudem die Produktion. Gesanglich kann Peter Pietrzinski bei Genregrößen mithalten und agiert zudem an der Gitarre tatkräftig mit. Bedacht lassen sich Ancient Curse gerne fallen, um dann das Tempo und die Härte geschickt anzuziehen. Auch wenn ganz große Höhepunkte ausbleiben, macht der Silberling auch nach mehrmaligem Konsumieren weiterhin Spaß.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Ancient Curse – Dimension 5 in unserem Time For Metal Release-Kalender.