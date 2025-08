Amplify Your Life: Das Buch von Jana Solvejg und Uwe Lerch ist ab sofort im Handel

Achtsamkeit und Heavy Metal

Zwei Begriffe, die man vermutlich selten in einem Zusammenhang hört. Jana Solvejg und Uwe Lerch haben sich dessen angenommen und unter Mithilfe vieler Gastbeiträge ein spannendes und informatives Buch geschrieben, welches am 30. Juli 2025 beim Ariston Verlag erschienen ist. Die beiden Protagonisten stellen das Buch aktuell persönlich bei einer Pressekonferenz auf dem Wacken Open Air vor. Zudem gibt es dort mehrere Lesungen und eine Autogrammstunde bei Metality.

Jana und Uwe kommentieren: „Wir freuen uns über diese starke Kooperation von Ahorn mit Franziska Reichman und ihrem tollen Team mit Ulrike Janz und Muriel Liotta von Ahorn, um diesen sehr komfortablen CamperVan 620 – natürlich in der Black Edition – frisch von uns gebrandet, mit inspirierenden Selfcare-Momenten auf Tour und im wilden Festival-Feeling ganz bewusst im Rahmen der Achtsamkeit ins Rampenlicht zu bringen. Vielen Dank für diese Möglichkeit, den wunderschönen CamperVan, quasi Heavy Metal auf Rädern, zum Holy Ground zu bringen, um aus dem Lauten und Leisen Kraft zu schöpfen.

Wir haben natürlich auch viele Pfund Achtsamkeit im Gepäck für diejenigen, die an den Ständen unseres Vertrauens das Buch erwerben und auch signiert bekommen möchten.

Wer uns sieht, ist herzlich willkommen, uns anzusprechen und gemeinsam mit dem Spirit des Rock’n’Roll stilecht Achtsamkeit in Lederjacke zu leben.“

Weitere Infos dazu hier.

Amplify Your Life ist die Sammler-Edition schlauer Lebenslösungen. Hier werden Achtsamkeitstechniken und Life Hacks mit den kraftvollen Elementen des Rock’n’Roll kombiniert, damit du mentale Stabilität und frische Kraft gewinnst. Bekannte Musiker der Szene offenbaren in O-Tönen ihre Strategien zur Bewältigung des Rockstar-Alltags: Hannes Braun (Kissin‘ Dynamite), Andy Brings (Ex-Sodom), Chris Caffery (Savatage), Udo Dirkschneider, Andreas ›Gerre‹ Geremia (Tankard), Wolf Hoffmann (Accept), Glenn Hughes, Michael Kiske (Helloween), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Jarvis Leatherby (Night Demon), Eva Marie (Eva Under Fire), Doro Pesch, Mille Petrozza (Kreator), Michael Rhein (In Extremo), Tobias Sammet (Avantasia), Ralf Scheepers & Mat Sinner (Primal Fear), Rudolf Schenker (Scorpions), Schmier (Destruction), Joey Tempest (Europe), Tarja Turunen, Danny Vaughn (Tyketto) und Hans Ziller (Bonfire).

Mit einem Vorwort von Holger Hübner, dem Co-Gründer des Wacken Open Air.

Zu den Autoren:

Jana Solvejg und Uwe Lerch sind bereits seit ihrer Jugend Rock’n’Roll- und Metalfans und haben aus ihrer Leidenschaft einen Beruf gemacht. Jana ist Mentaltrainerin und leitet in Unternehmen individuelle Trainings mit dem Spirit des Rock’n’Roll für Führungskräfte und Teams. Uwe ist seit über 40 Jahren in diversen Funktionen für verschiedene Medien innerhalb des Rock- und Metal-Business tätig. 2022 kreuzten sich ihre Wege. Beide sind Mitglieder bei Metality e. V. und fanden für die gemeinsame B-Seite in ihrem Leben als Power-Paar zusammen.