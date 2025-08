Mystic Circle – Pre-Listening-Session zum neuen Album „Hexenbrand 1486“

Heute machen wir uns zu einem besonderen Termin auf, nämlich zu der Pre-Listening-Session von Mystic Circle im AOOP Studio in Mannheim. Im kleinen Rahmen stellen die Masterminds A. Blackwar und Beelzebub, Gastsängerin Karo Hafke von Umbra Et Imago und Produzent und Techniker Nils Lesser, Chris Glaub vom Breakout Magazin, Jochen Strubel von FFM Rock und unserer Wenigkeit ihr neuestes Werk Hexenbrand 1486 vor, das am 31.10.2025 erscheinen soll.

Auf ihrem 10. Album nehmen sie Themen auf, die vom Bösen in der Welt handeln. Sodomie, Babylon, Hexenverfolgung durch Heinrich Kramer, Blutschande oder auch Jack The Ripper dürfen dabei nicht fehlen. Ein Stück Heimatverbundenheit zeigt sich durch die Nähe zu Speyer, wo Heinrich Kramer 1486 den Hexenhammer veröffentlichte.

Die Band ist mit ihrem neuesten Werk sehr zufrieden und steht „100-prozentig dahinter“, so die beiden kreativen Köpfe von Mystic Circle. Voll des Lobes sind sie auch über ihren Produzenten und Techniker Nils Lesser, der unter die Songs die Instrumentalparts legte, sodass jede einzelne Komposition einem Soundtrack gleicht. „Eigentlich ist er schon unser drittes Bandmitglied“, so A. Blackwar und Beelzebub mit einem Grinsen auf den Lippen.

Seit Dezember 2024 war man am Werk und es ist „eine Zeitreise durch das Mystic Circle Universum“, so die Band. Über die sechs gemeinsamen Alben haben sich die beiden Mitglieder ihren eigenen Stil erschaffen, den sie jetzt mit Hexenbrand 1486 noch mal festigen. Gastsängerin Karo Hafke hat einen großen Teil zu dem neuen Album beigetragen und dem Ganzen noch ihre persönliche Note mitgegeben. Dementsprechend kann man auf dieses Album sehr gespannt sein, das den Charakter der 80er-Jahre mit sich trägt.

Die Band hat zu jedem Lied ihre Gedanken und Ideen aufgeschrieben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und die aus ihrer Feder stammen:

1. Luciferian: Das Lied, das die Leidenschaft für die schwarzen Herzen der Band offenbart und deren Leidenschaft für verstoßene Erzengel, Dämonen und ihren Krieg gegen Gott.

2. The Scarlet Quern Of Harlots: Dabei geht es um die Mutter aller Huren, Babalon. Der klassische Mystic Circle Song mit starkem Refrain wird von Sarah Jezebel Deva vollendet. Eine Verbeugung vor den Ladys mit einer schwarzen Seele!

3. Boogeyman: Die Band ist fasziniert von dieser Geschichte, in der das Böse versteckt lauert, dich beobachtet und dann unverhofft zuschlägt und in seine Dunkelheit zieht. Was liegt schon näher, als den Boogeyman heraufzubeschwören und loszulassen – und zugleich die 1. Videoveröffentlichung als Vorgeschmack auf das neue Werk!

4. In The Sign Of Goat: Der erste Song der CD, bei dem Gastsängerin Karo Hafke von Umbra Et Imago, Mystic Circle gesanglich unterstützt. Sie wirkte schon bei früheren Werken der Band (Cry Little Sister oder Wings Of Death) mit und kann mit ihrem tollen Sopran die passenden Akzente in den Liedern setzen.

5. Ghost Of Whitechapel: Die klassische Jack The Ripper Story wird aus der Story des Monsters nach genauen Recherchen erzählt. Auch seine angeblichen Briefe sowie die Verse, die er vor sich hingebrabbelt haben soll, sind enthalten. Inspiriert wurden Mystic Circle vom Comic From Hell, ihrer Meinung nach „ein wahres Meisterwerk“. Zudem ist der Song auch das zweite veröffentlichte Video von der neuen Scheibe, für das Alen Ljubic sich verantwortlich zeigt.

Die letzten Songs auf Hexenbrand 1486 handeln von Heinrich Kramer. Es sind Konzeptsongs, die aufeinander beruhen.

6. Intro – Institoris Heinrich Kramer: Ein klassisches Intro, mit Chören und dem Soprangesang von Karo Hafke, die im Hintergrund „Institoris/Heinrich Kramer/Malleus Maleficarum“ singt. Alles geht in eine düstere Richtung, ähnlich wie bei den Filmmelodien von Excalibur, Conan Der Barbar oder Das Omen.

7. The Bible Of Witch Chase: Dieser Song war für Mystic Circle eine Herausforderung – wie würde heutzutage der Soundtrack zu dem Film klingen, in dem Hexen geschändet und zu Tode gequält werden – auf das Ergebnis kann man gespannt sein!

8. Blutschande Unzucht Sodomy: Die drei Todsünden, die Kramer ausführte, um seine Opfer zum Tode zu verurteilen und seine kranken Gesetze anzuwenden.

9. Dance On The Wings Of Black Magic: Dabei wird die Walpurgisnacht beschrieben und zugleich das Versagen Heinrich Kramers aufgezeigt, dem es nicht gelungen ist, sein Vorhaben durchzubringen. Der Song ist eine Hommage an alle Hexen der Welt, ihr Ding weiter durchzuziehen. Das konservative und gierige Christentum wird verlieren und die Freidenker, fernab von aufgezwungenen Religionen, werden gewinnen.

Neben dem 10. Album noch der hundertste Song unserer Karriere! Passender kann man ein Jubiläum kaum feiern!

10. Outro – Zeugnis Der Verachtung

Das Outro entstand in der Zusammenarbeit mit Natalie Ostermaier, die den Schlusssatz nicht nur bei uns, sondern auch in ihrem Comic über Heinrich Kramer zitiert. Ein grandioses Ende für unser Werk.

Einen Teil des Comics finden die Fans auch in der Erstausgabe der Schallplatte am 31.10.25, passend zu Halloween.

Hexenbrand 1486 spiegelt das, wofür Mystic Circle stehen: Eine Zeitreise, mit modernem Sound und Effekten. Die Songs sind sehr ausgeklügelt, ideen- und kreativreich und aus ihnen spricht das Herzblut, mit dem die Band sie erschaffen hat. Eine neue Ära wurde erschaffen – und wir freuen uns darauf!

Beelzebub: Vocals, Gitarre, Bass, Keyboards

A. Blackwar: Drums, Gitarre, Keyboards