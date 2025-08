Drunken Swallows: veröffentlichen „Schulter An Schulter“ (Remaster)

Drunken Swallows haben Schulter An Schulter von ihrem 2011er-Debütalbum Immer Geradeaus als remasterte Version veröffentlicht.

Hier kann das offizielle Video angeschaut werden:

Schulter an Schulter! So ballert Franks Stimme aus 2011 aus den Boxen. Drunken Swallows veröffentlichen in letzter Zeit kontinuierlich alte Tracks, von ihrem Debütalbum Immer Geradeaus, dem ersten Studioalbum der Band.

Der Song ist eine klassische Fußballhymne. Eingängiger Gesang, motivierender Text und jeder, der auf dem Rasen stand weiß, dass es genau diese Gefühle sind, die Drunken Swallows in diesem Song beschreiben. „Das war damals hier auf dem Dorf echt eine große Nummer!“, sagt Drummer Pit und Frank ergänzt: „Wir haben sogar mal Aufwärmshirts und Trikots gesponsert. Im Gegenzug kam die Truppe geschlossen zum Konzert.“

Gewidmet haben sie den Song ihrem heimatlichen Dorfclub, der SpVgg Putlos.

Schulter an Schulter beschreibt den Teamgeist, den Fussballgott und die Gedanken der Spieler, für die der Ball das schönste Spielzeug ist.

Die Hymne läuft heute noch in Dannau an der Strandstraße.