Drunken Swallows: veröffentlichen Single und Video „So Wie Wir Sind“

Drunken Swallows haben die neue Single So Wie Wir Sind veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Echos Alter Tage, welches am 17.04. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Die neue Singleauskopplung der Drunken Swallows ist, wie der Titel erahnen lässt, autobiografisch. Ehrlich, direkt und in gewohnter Swallowsmanier, besingen die vier Schwalben aus dem hohen Norden, ihren Werdegang und ihren Alltag im Musikbuisness.

„Ein Einblick in unser buntes Treiben inklusive ein paar Grüße an die Menschen, die immer an uns glauben und uns zur Seite stehen“, sagt Gitarrist Dennis Dee Dxg Lindner. Der Track ist ehrlich. Wer die vier Punkrocker kennt, weiß, dass alles, was da erzählt wird, auch tatsächlich so ist. Völlig bodenständig und losgelöst ist die Message klar: “So wie wir sind, so wird es mit uns bleiben.“

Sänger Frank Hoffmann sagt: “Natürlich wird es das. Wir waren so, wir sind so und werden so bleiben. Ganz sicher, denn anders können wir gar nicht.“

Drummer Pit ergänzt: “Wir wollen das ja auch alles so irgendwie.“

So Wie Wir Sind ist ein Kapitel der Drunken Swallows Geschichte. Erzählt im typischen Sound der Band.

Man darf sich auf das kommende Album Echos Alter Tage freuen und darauf, was die Jungs noch so auf den Tisch bringen werden.

Weitere Infos zum neuen Album Echos Alter Tage könnt ihr hier nachlesen: