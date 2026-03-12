Drunken Swallows: haben Single und Video „Willst Du“ veröffentlicht

Drunken Swallows veröffentlichen die neue Single Willst Du. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Echos Alter Tage, welches am 17.04. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

„Du kannst alles schaffen, wenn du willst!“

Die vier Punkrocker Drunken Swallows veröffentlichen die nächste Single des kommenden Albums Echos Alter Tage.

Der neue Song Willst Du stellt die klare Frage, die das Leben häufig stellt: Was willst du? Dass sich etwas ändert? Dass alles so bleibt? „Ganz egal was anders laufen soll im Leben, es liegt an einem selbst. Man kann so vieles ändern und schaffen, wenn der Wille stark ist“, sagt Drummer Pit Weidemann. „Die oft fehlende Motivation gibts in diesem Song“, erklärt Sänger Frank Hoffmann.

Willst Du hat einen eingängigen Sound, der von Beginn an mitreißt. Die Lyrics treiben einem die bekannten, nachvollziehbaren Gedanken in den Kopf, mit denen man oft konfrontiert wird im Leben. Wie von der Band gesagt, gibt es die Motivation weiterzumachen, nicht aufzugeben und an den Zielen festzuhalten, in diesem Song. Die nächste Singleauskopplung macht noch mehr Lust auf das, was da mit Echos Alter Tage kommen wird.