Green Carnation: veröffentlichen ihre neuen Single „I Am Time“ vom kommenden Album

Drei Jahrzehnte nach Beginn ihrer beeindruckenden Karriere haben Green Carnation die Zeit überdauert. Erst letztes Jahr erreichten die norwegischen Prog-Rock-Musiker mit dem grandiosen und düsteren Auftakt ihrer lang erwarteten Albumtrilogie neue, überwältigende Höhen. Nun, da die Band auf Teil II von A Dark Poem tiefere, dunklere und persönlichere Abgründe erkundet, durchbrechen sie mit dem emotionalen Höhepunkt des Albums die Oberfläche.

Gerade haben Green Carnation die zweite Singleauskopplung aus A Dark Poem, Part II: Sanguis veröffentlicht. Obwohl I Am Time von Melancholie über die Vergangenheit durchdrungen ist, nutzt der Song den Moment mit der unerschütterlichen Kontrolle der Band und ihren rohen Emotionen.

“I Am Time is one of the songs from the forthcoming A Dark Poem album trilogy that discusses the fragile nature of our lives”, sagt Green–Carnation-Sänger Kjetil Nordhus. “We do not have control over time. We should try and live in the here and now, before suddenly, it’s too late”.

“To make the song a bit more interesting, the lyrics personify time”, sagt Stein Roger Sordal, Bassist und Texter von Green Carnation. “They’re about how we should respect and cherish the time that we have”.

Auch nach ihrer Pause zählen Green Carnation weiterhin zu den gefeiertsten und engagiertesten Vertretern des Progressive Rock. Die meisten Mitglieder der aktuellen Besetzung waren bereits 2001 dabei, als sie ihr One-Track-Opus Light Of Day, Dark Of Darkness veröffentlichten. Hinter Nordhus’ kraftvollem Klargesang steht I Am Time mit unmissverständlicher Entschlossenheit.

Die neu gewonnene Schwere, die Green Carnation bereits im ersten Teil von A Dark Poem prägte, ist nach wie vor spürbar. I Am Time wird von Kontrabass und stürmischem Tremolo-Picking überflutet. Doch während die Aussicht von The Shores of Melancholia alles andere als heiter war, führt Sanguis die Band in eine düsterere Stimmung. Im Schatten eines eindringlichen Synthesizers verfliegt die zentrale Melodie des Songs wie Sand in einer Sanduhr. Sanguis fügt der übergreifenden Erzählung von A Dark Poem weitere Höhen und Tiefen hinzu, während I Am Time in seinem einprägsamen Finale wie eine Flutwelle anschwillt, stehen Green Carnation so stark wie eh und je da.

Mehr Informationen zu Green Carnation und Ihrem kommenden Album A Dark Poem, Part II: Sanguis findet ihr hier:

Ihr könnt es kaum erwarten, Teil II von A Dark Poem zu hören? Dann meldet euch für Green Carnations kommende Listening-Party auf Bandcamp an und höre alle sechs düsteren und doomigen Songs von Sanguis, bevor das Album erscheint.

A Dark Poem, Teil II: Sanguis – Listening-Party auf Bandcamp

Dienstag, 24. März, 13:30 Uhr ET

RSVP: https://greencarnationsom.bandcamp.com/live/a-dark-poem-part-ii-sanguis-listening-party

Erlebt Green Carnation bei ihren anstehenden Konzerten und auf europäischen Sommerfestivals. Bei ihrem Headliner-Konzert im Kilden Performing Arts Centre wird die Band A Dark Poem zum ersten und letzten Mal in voller Länge aufführen – inklusive des noch nicht angekündigten dritten Teils. Fans aus 18 verschiedenen Ländern haben sich bereits Tickets für dieses einmalige Ereignis gesichert.

Green Carnation – Show-Termine 2026:

June 6 – Tampere, Finland @ Ankea Festival

June 14 – Kristiansand, Norway @ Odderøya

August 1 – Ungarn, Hungary @ Feke Zaj Festival

September 12 – Kristiansand, Norway @ Kilden Performing Arts Centre

*Deep Purple, Turbonegro + Slomosa

#Performing A Dark Poem, Part 1-III

