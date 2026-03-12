Hanging Garden – Isle Of Bliss

Das Album The Isle Of Bliss der finnischen Formation Hanging Garden erscheint am 20. März 2026 über Agonia Records. Die Veröffentlichung wird in mehreren Formaten erhältlich sein: als Jewel-Case-CD, Kassette sowie auf Vinyl in verschiedenen Farbvarianten – darunter eine lilafarbene, eine blaue und eine goldene LP.

Die Band existiert bereits seit 2004 und hat im Laufe ihrer Karriere einige personelle Veränderungen erlebt. Von der ursprünglichen Besetzung ist heute lediglich Gitarrist Mikko Kolari übriggeblieben, der weiterhin eine zentrale Rolle im kreativen Prozess spielt. Die aktuelle Besetzung umfasst außerdem Jussi Hämäläinen (Gitarren, Backgroundgesang), Nino Hynninen (Synthesizer), Toni Hatakka (Gesang), Jussi Kirves (Bass, Synthesizer), Riikka Hatakka (Gesang), Antti Ruokola (Schlagzeug, Programmierung) sowie Kimmo Tukiainen (Gitarren). Somit ist die Band mittlerweile auf ein Oktett angewachsen.

Atmosphäre und Themen

Inhaltlich beschäftigten sich Hanging Garden auf dem Album mit existenziellen und spirituellen Fragestellungen. Die Songs bewegen sich thematisch zwischen Leben, Tod und dem geheimnisvollen Raum dazwischen. Dabei entstehen musikalische Bilder, die von introspektiven Momenten über mystische Naturkulissen bis hin zu fast kosmischen Dimensionen reichen – Orte, an denen Wälder, Inselwelten und ferne Sterne Teil einer größeren, geheimnisvollen Landschaft werden.

Musikalisch verbindet die Band erneut melodischen Death/Doom mit atmosphärischen und leicht gothiclastigen Elementen. Schwere Gitarrenriffs treffen auf weitläufige Klangflächen. Synthesizer und melodische Leads sind zwar weiterhin präsent, allerdings nehmen Schlagzeug- und Gitarrenspiel dieses Mal mehr Raum ein und sorgen für etwas mehr Härte gegenüber den vorangegangenen Veröffentlichungen.

Ausgewählte Songs

Der Einstieg ins Album gelingt mit To Outlive The Nine Ravens, einem atmosphärisch dichten Opener, der zugleich als Vorab-Single inklusive Musikvideo vorgestellt wurde. Der Song führt direkt in die melancholische Klangwelt der Platte und setzt mit schweren Riffs und weitläufigen Melodien einen wirkungsvollen Startpunkt. Mit Eternal Trees Of Turquoise folgt ein Stück, das eine etwas träumerischere Seite der Band zeigt und stark von atmosphärischen Klangflächen lebt. Der anschließende Titeltrack Isle Of Bliss bringt die verschiedenen Elemente des Albums besonders gut zusammen – von schweren Gitarren über epische Melodien bis hin zum Wechselspiel der unterschiedlichen Gesangsstile.

In der Mitte des Albums reiht sich eine Reihe von Songs ein, die unterschiedliche Facetten des Sounds ausloten. Einige Stücke setzen stärker auf düstere, schwere Passagen, während andere mehr Raum für ruhige, melancholische Atmosphären lassen. Dadurch entsteht ein abwechslungsreicher Spannungsbogen, der die Grundstimmung des Albums stets beibehält, ohne eintönig zu wirken.

Zum Ende hin gewinnt die Platte noch einmal an emotionaler Intensität. Her Waning Light entfaltet eine fragile, fast schwebende Atmosphäre, bevor Beneath The Fallen Sky das Album mit einer epischen und nachhallenden Stimmung abschließt.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Hanging Garden – Isle Of Bliss in unserem Time For Metal Release-Kalender.