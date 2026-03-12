Slaughter To Prevail: kündigen Sommertour 2026 an

Die russische Metal-Band Slaughter To Prevail hat soeben eine Reihe von Headliner-Terminen in Europa für den Sommer 2026 angekündigt. Neben ihrer explosiven Live-Show werden sie auch auf zahlreichen großen Festivals auftreten. Slaughter To Prevail werden bei ausgewählten Terminen von den aufstrebenden Heavy-Bands Vended, Crypta und Chained Saint unterstützt. Die Ankündigung folgt auf eine intensive Tournee der Band, die sich dank ihres brachialen Sounds und ihrer energiegeladenen Live-Auftritte rasant zu einer der prägendsten Kräfte der modernen Heavy-Musik entwickelt hat.

Slaughter To Prevail – Summer 2026

UK & Europe

w/ Vended, Crypta, Chained Saint

July 17 @ Progresja (Warsaw, PL)

July 18 @ Gasometer (Vienna, AT)

July 19 @ Masters of Rock (Vizovice, CZ)

July 21 @ Tvornica kulture (Zagreb, HR)

July 24 @ Floyd (Athens, GR)

July 25 @ Moni Lazariston (Thessaloniki, GR)

July 27 @ Maimunarnika (Sofia, BG)

July 29 @ Rockstadt Extreme Fest (Rasnov, RO)

July 31 @ Full Rewind Festival (Loebnitz, DE)

August 1 @ Garage (Saarbruecken, DE)

August 2 @ LKA Longhorn (Stuttgart, DE)

August 5 @ Leyendas del Rock (Villena, ES)

August 7 @ Alcatraz Festival (Kortrijk, BE)

August 8 @ Bloodstock Open Air (Derbyshire, UK)

August 10 @ SWG3 Galvanizers (Glasgow, UK)

August 12 @ Academy (Bristol, UK)

August 14 @ Motocultor Festival (Carhaix-Plouguer, FR)

August 15 @ Dynamo Metalfest (Eindhoven, NL)

Der allgemeine Vorverkauf der Tickets beginnt am Freitag, den 13. März um 10:00 Uhr MEZ über die offizielle Website der Band.