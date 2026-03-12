Slaughter To Prevail: kündigen Sommertour 2026 an

Die russische Metal-Band Slaughter To Prevail hat soeben eine Reihe von Headliner-Terminen in Europa für den Sommer 2026 angekündigt. Neben ihrer explosiven Live-Show werden sie auch auf zahlreichen großen Festivals auftreten. Slaughter To Prevail werden bei ausgewählten Terminen von den aufstrebenden Heavy-Bands Vended, Crypta und Chained Saint unterstützt. Die Ankündigung folgt auf eine intensive Tournee der Band, die sich dank ihres brachialen Sounds und ihrer energiegeladenen Live-Auftritte rasant zu einer der prägendsten Kräfte der modernen Heavy-Musik entwickelt hat.
Slaughter To Prevail – Summer 2026
UK & Europe
w/ Vended, Crypta, Chained Saint
July 17 @ Progresja (Warsaw, PL)
July 18 @ Gasometer (Vienna, AT)
July 19 @ Masters of Rock (Vizovice, CZ)
July 21 @ Tvornica kulture (Zagreb, HR)
July 24 @ Floyd (Athens, GR)
July 25 @ Moni Lazariston (Thessaloniki, GR)
July 27 @ Maimunarnika (Sofia, BG)
July 29 @ Rockstadt Extreme Fest (Rasnov, RO)
July 31 @ Full Rewind Festival (Loebnitz, DE)
August 1 @ Garage (Saarbruecken, DE)
August 2 @ LKA Longhorn (Stuttgart, DE)
August 5 @ Leyendas del Rock (Villena, ES)
August 7 @ Alcatraz Festival (Kortrijk, BE)
August 8 @ Bloodstock Open Air (Derbyshire, UK)
August 10 @ SWG3 Galvanizers (Glasgow, UK)
August 12 @ Academy (Bristol, UK)
August 14 @ Motocultor Festival (Carhaix-Plouguer, FR)
August 15 @ Dynamo Metalfest (Eindhoven, NL)
Der allgemeine Vorverkauf der Tickets beginnt am Freitag, den 13. März um 10:00 Uhr MEZ über die offizielle Website der Band.