Wacken Open Air 2026: über 50 neue Bands angekündigt

Die Vorfreude auf das Wacken Open Air 2026 steigt – den Startschuss bildete vergangene Woche die Bekanntgabe des Line-Ups des W:O:A „Wasted Wednesday”, gefolgt von 49 weiteren bestätigten Bands für die diesjährige Jubiläumsausgabe!

Los geht die metallische Festwoche mit einer brettharten Party am Mittwoch im Wasteland wenn Sacred Steel, Troops Of Doom, Phantom, Poison The Preacher, Crypt Sermon, Battlecreek und Diabolisches Werk versprechen, den Acker musikalisch umzupflügen. Die teuflisch-süße Kirsche auf der Torte wird Destruction-Legende Schmier sein, der die ganze Sause präsentiert.

Doch damit nicht genug: Nun präsentierte das W:O:A außerdem noch 49 Bands, die das Line-up für die 35. Ausgabe des legendären Metal-Festivals erweitert.

Mit dabei sind die Mailänder Gothic-Metaller von Lacuna Coil, die düstere, atmosphärische Klänge mit melodischen Metal-Riffs verbinden. Auch die Franzosen von Alcest haben zugesagt und wollen ihre Fans auf dem Holy Ground in sphärische Klangwelten entführen, die sie mit Black-Metal-Elementen kombinieren. Den Partyregler auf Elf drehen zudem Kadavar, Fit For An Autopsy, Of Mice And Men und Subway To Sally. Auch der bunte Rest bietet jede Menge Grund zum Feiern.

Dabei sind:

Animals As Leaders, Deafheaven, Visions Of Atlantis, Alien Ant Farm, Kärbholz, Crematory, Unzucht, Skyline, Bear Mc Creary, Lovebites, Wytch Hazel, Finsterforst, Evil Jared & Krogi, The Limit, 5th Avenue, Arroganz, Year Of The Goat, Temple Of The Absurd, Dirty Shirt, Trold, Metaklapa, 9mm Headshot, Manntra, Sagenbringer, Stonem, The Other, Cruachan, Dieter Maschine Birr, Mambo Kurt, Velvet Rush, Heartless Human Harvest, Saviourself, Wüstenberg, Zeltinger Band, Black Tish, Tuxedoo, Minotaurus, Alien Rockin‘ Explosion, Asrock, Blaas Of Glory, Cursed Abyss, Wacken Firefighters und Expellow.

„Die Mischung aus etablierten Bands, Szene-Ikonen und Nachwuchs spiegelt genau das wider, wofür Wacken seit mehr als drei Jahrzehnten steht“, sagt Festival-Gründer Thomas Jensen. Gründer Holger Hübner ergänzt: „Die Jubiläumsausgabe des W:O:A wird die große Bandbreite unserer Lieblingsmusik abbilden und wir sind sehr dankbar dafür, dass wir zum 35. Mal unsere Metal-Community im Sommer in Wacken begrüßen können!“

Es gibt jedoch einen kleinen Wermutstropfen: Nita Strauss wird in diesem Jahr nicht auf dem Holy Ground auftreten – aus sehr gutem und freudigem Grund: die Gitarristin erwartet ein Kind. Das Wacken-Team wünscht ihr und der Familie alles Gute!

Weitere Informationen und Ticketverkauf: wacken.com