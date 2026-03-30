Wacken Open Air 2026: 10.000 Quadratmeter Abdeckung für das Infield

Noch vier Monate, bis das Infield des legendären Wacken Open Air eröffnet wird und der Sturm auf die besten Plätze vor den Hauptbühnen beginnt. Jedes Jahr ist dieser rituelle Startschuss etwas ganz Besonderes, wenn Tausende Fans an den Toren warten, um schließlich freudestrahlend und lauthals schreiend über den heiligen Acker zu rasen. Die Headliner Judas Priest, Def Leppard und Powerwolf, aber auch weitere hochkarätige Acts wie In Flames, Arch Enemy, Savatage und viele mehr werden das Festivaljubiläum gebührend feiern – Party On!

Es wird mit Hochdruck an der 35. Edition des W:O:A gearbeitet. Wie jedes Jahr wird dabei Feedback aus der Community, sowie die Informationen und Ideen aus den verschiedenen Teams in die Planungen des kommenden Events einbezogen. So können weitere Optimierungen und Maßnahmen bezüglich der Veranstaltung und des Geländes in die Umsetzung gebracht werden.

Erste Maßnahmen

Plattensystem vor den beiden Hauptbühnen.

Eine der Neuerungen, die zur Jubiläumsausgabe dieses Jahr angewendet wird, ist ein Plattensystem vor den beiden Hauptbühnen. „Wir versehen das Infield mit einer großen Abdeckung!“, verkündet W:O:A Gründer Thomas Jensen. „Eine 10.000 Quadratmeter große Fläche vor den beiden Hauptbühnen wird mit festen Platten abgedeckt. Sowas gab es in Wacken noch nie!“ Er führt fort: „Damit erhoffen wir uns, wetterunabhängig für eine gute Bodenbeschaffenheit für unsere Fans in diesem stark beanspruchten Bereich zu sorgen sowie auch den Holy Ground zu schonen.“

Aktuell laufen Gespräche mit mehreren Dienstleistern, die Umsetzung zum Festival (29.07. bis 01.08.2026) ist jedoch fest eingeplant.

Erweiterung der befestigten Wege.

Dieses Jahr werden die Besuchenden bis zu 80% der Strecke vom Zeltplatz bis zur Wacken Plaza auf befestigten Wegen zurücklegen können.

Das W:O:A hat ca. 13,5 Kilometer befestigte Wege für Besuchende, die vom Vorplatz des Infields (Wacken Plaza) zu den verschiedenen Campingflächen führen. Davon werden dieses Jahr ca. 6,7 Kilometer temporär befestigt sein. Das sind 3,7 Kilometer mehr im Vergleich zu 2025. Des Weiteren ist noch ein neuer geschotterter Rettungsweg von über 800 Meter Länge auf dem Gelände in Planung.

„Es ist uns wichtig, das Festival fortlaufend zu optimieren, in die verschiedenen Bereiche zu investieren und es auch in diesem Jahr für die Fans spürbar weiterzuentwickeln“, ergänzt W:O:A Gründer Holger Hübner.

Neues Lichtsystem zur Orientierung auf dem Gelände.

Lichterketten, bei denen verschiedenfarbige Birnen eingesetzt werden, sollen die Hauptrouten auf dem Gelände kennzeichnen, um eine Orientierung zu verbessern. Diese Routen werden zudem auf Geländeplänen und in der W:O:A App klar aufgeführt sein und sollen zu einer erhöhten Nutzung eben dieser Strecken und damit gleichzeitig zu einer Schonung der zusätzlichen, nicht befestigten Wege führen. Insgesamt werden knapp 30% mehr Lichterketten zum Einsatz kommen.

Deutliche Aufstockung der temporären Befestigung der Flächen und Wege im inklusiven Campingbereich „Wheels Of Steel“.

Mehr als vier Mal so viele temporäre Boden- und Wegebefestigungen (u.a. durch Stahlplatten) sind für den inklusiven Campingbereich „Wheels Of Steel“ geplant, um auch dort die Mobilität deutlich zu verbessern. Hier stockt das Wacken Open Air auf gut 3500 Quadratmeter auf.

Zudem ist dem Team des Festivals auch weiterhin daran gelegen, immer wieder Neuerungen auszuprobieren, die das Gelände und die Veranstaltung nachhaltig verbessern könnten. So werden ganz aktuell Hanfschäben (die verholzten Rückstände der Pflanzenstängel) einer regionalen Firma getestet, die zusätzlich zu den bereits bekannten Hackschnitzeln punktuell eingesetzt werden könnten, um die Beschaffenheit matschiger Flächen zu verbessern. Die Hanfschäben sollen bis zu 30 Prozent mehr Feuchtigkeit aufsaugen und könnten im Anschluss an das Festival rückstandsfrei von den Flächen entfernt und nachhaltig als Baustoff genutzt werden.

„Wir versuchen immer wieder neue Ideen und Ansätze auszuprobieren“, stellt Holger Hübner klar. Thomas Jensen ergänzt: „Der Fokus von uns und unserem gesamten Team liegt jedes Jahr darauf, das Beste für unsere Gäste, unsere Wacken-Family zu geben und das Festival weiterzuentwickeln. Wir freuen uns bereits sehr auf das diesjährige Jubiläum, 35 Jahre Wacken und geben dafür Vollgas – Rain or shine! – aber lieber mehr Shine“