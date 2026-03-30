Pop Evil: „What Remains (Midnight Edition)“ ist am 27.03. erschienen

Pop Evil kehren mit What Remains (Midnight Edition) zurück, einer erweiterten Version ihres gefeierten Albums von 2025, die auf allen Plattformen verfügbar ist. Aufbauend auf dem Erfolg von What Remains bietet die Midnight Edition ein düstereres, cineastischeres Hörerlebnis mit zwei neuen Tracks, darunter die kürzlich veröffentlichte Single The Decay und eine kraftvolle Neuinterpretation des legendären 80er-Jahre-Hits Don’t You (Forget About Me).

Weit entfernt von einem traditionellen Cover verwandelt Pop Evils Version von Don’t You (Forget About Me) die beliebte Hymne in ein mitreißendes, spannungsgeladenes Rock-Epos. Der Song beginnt mit melancholischer Zurückhaltung, untermalt von atmosphärischen Klangtexturen und intimem Gesang, bevor er in einem gewaltigen, emotionalen Crescendo gipfelt. Die Band verstärkt die Kernthemen des Songs – Erinnerung und Sehnsucht – und verbindet Nostalgie mit moderner Produktion und stadiontauglicher Intensität.

Pop Evil – Photo Credit: Nick Fancher

Die Midnight Edition erweitert den Klang des Originalalbums um eine tiefere Dynamik, erweiterte Klangtexturen und einen düstereren Ton und macht What Remains zu einem kraftvollen und immersiven Hörerlebnis. Diese Veröffentlichung schlägt eine Brücke zwischen den Generationen: Langjährige Fans entdecken neue Perspektiven, während sie gleichzeitig ein neues Publikum mit dem sich stetig weiterentwickelnden Sound von Pop Evil bekannt macht.

Mit What Remains (Midnight Edition) erweitern Pop Evil weiterhin ihre kreativen Grenzen, ehren ihre Vergangenheit und beschreiten gleichzeitig einen kraftvollen Weg in die Zukunft.