Wacken: feiert am 18. April 2026 eine weltweite Warm-Up-Party

Am 18. April 2026 bringen 35 Wacken-Warm-Up-Konzerte den Globus zum Beben. Von der ersten Show in Japan bis zur letzten in Mexiko vergehen fast 24 Stunden, gefüllt mit Heavy Metal und vereinten Fans im Zeichen des Wacken-Spirits.

Organisiert wird die weltweite Aktion von der Community des Wacken Metal Battle, dem offiziellen Bandwettbewerb des Wacken Open Air, an dem mittlerweile 102 Nationen beteiligt sind. Promoter aus 35 Ländern haben sich zusammengeschlossen, um das Jubiläum des Festivals mit einer globalen Warm-Up-Party zu feiern. Festivalgründer Thomas Jensen betont, dass es darum gehe, die Welt durch Musik zu vereinen, ein Gedanke, der das Wacken Open Air seit jeher präge.

In Deutschland findet das Warm-Up am 18. April ab 20 Uhr im Hamburger Club Betty statt. Die US-Band Lansdowne bringt ihren hook-getriebenen Rock in die Hansestadt. Das internationale Event One World.One Stage. wird von Salman U. Syed organisiert, der beim Wacken Open Air unter anderem für den Metal Battle verantwortlich ist. Er unterstreicht den starken internationalen Zusammenhalt der Metalszene und die gemeinsame Feier von 35 Jahren Wacken Open Air.

Über die Social-Media-Kanäle des Wacken Open Air werden am 18. April 2026 Eindrücke aus allen teilnehmenden Ländern geteilt. #oneworldonestage

Jedes Land präsentiert Bands in einem von den lokalen Metal-Battle-Promotern ausgewählten Club. In Tokio treten unter anderem Phantom Excaliver auf, die 2023 das Wacken Metal Battle gewonnen haben. Laut dem japanischen Promoter Yutaro Shindo vereint das Line-Up Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der japanischen Metalszene.

Auch in Bogotá laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Veranstalter Raúl Saavreda kündigt mit Tribute2Wacken die erste Tribute-Band an, die ausschließlich Songs spielt, die dem Wacken Open Air gewidmet sind. Weitere Tribute-Bands werden britischen Heavy Metal interpretieren. Saavreda ist zudem Gründer der Wacken Latinos, einer Fanvereinigung, die jedes Jahr den Holy Ground besucht.

Stjepan Juras aus Zagreb, Musikmanager und Repräsentant des Wacken Open Air in Kroatien, hebt ebenfalls die besondere Rolle der Community hervor. Der Spirit und die Nähe der Festivalgründer Thomas Jensen und Holger Hübner zu den Fans seien ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs.

Unter dem Motto Von Fans Für Fans stehen auch die 35 Warm-Up-Shows am 18. April 2026. Während normalerweise Wacken die Welt willkommen heißt, ist es an diesem Tag umgekehrt – die Welt heißt Wacken willkommen und feiert eine globale Heavy-Metal-Party.