Lovebites: unterschreiben bei Napalm Records, veröffentlichen Musikvideo zur Single „The Castaway“

Das japanische Power-Metal-Quintett Lovebites setzt die Segel und macht sich an der Seite von Napalm Records auf zu neuen Ufern! In dieser Zusammenarbeit teilen sie ihr neues Album, Outstanding Power. Digital ist es ab sofort verfügbar, physische Formate folgen am 8. Mai 2026.

Seit ihrer Gründung 2016 haben sich Lovebites an die Spitze der Metal-Szene ihres Heimatlandes katapultiert – davon zeugt die Show im legendären Budokan in Tokio im März 2026. Auch im Ausland machten sie sich einen Namen, wurden bei den Metal Hammer Golden Gods Awards ausgezeichnet und spielten auf den größten Bühnen in ganz Europa, von Wacken Open Air und Hellfest übers Graspop Metal Meeting bis hin zum Download Festival und Bloodstock Open Air. Auf ihrem fünften Album drehen Lovebites die Leidenschaft voll auf und fügen dem virtuosen Power Metal spannende Facetten hinzu, bei denen Sängerin und Instrumentalistinnen gleichermaßen glänzen. Outstanding Power ist genau das, was der Titel verspricht: herausragend kraftvoll.

Wer es nicht erwarten kann, Outstanding Power in den Händen zu halten, für den mag die erste Single The Castaway ein Trost sein. Der eröffnende Track des Albums galoppiert mit packenden Riffs und jeder Menge Pathos voraus. The Castaway ist mit ihrem mitreißenden Gesang und flirrenden Gitarren- und Bass-Soli eine besondere Power-Metal-Hymne – ein starker erster Einblick in ein Album voller Leidenschaft.

Lovebites über das Signing:

„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu dürfen, dass wir einen weltweiten Vertrag mit Napalm Records unterzeichnet haben, mit Ausnahme von Asien. Ihr Roster umfasst sowohl aufstrebende Metal-Stars als auch Genre-Ikonen, zu denen wir alle mit Respekt aufschauen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser illustren Geschichte zu werden. Zusammen mit Napalm Records, deren Leidenschaft für Heavy Metal unserer eigenen entspricht, werden wir den Erfolg unseres kommenden Albums Outstanding Power sicherstellen. Bleibt dran!“

Lovebites über Outstanding Power:

„Im Gegensatz zum festen Boden an Land bietet das Meer niemals Stabilität. Dennoch gleitet ein Schiff über seine Oberfläche voran und gibt den tosenden Wellen, den tobenden Stürmen oder dem dröhnenden Donner niemals nach. Mit diesem Gefühl überwältigender Kraft haben wir ein wirklich einzigartiges Album geschaffen – etwas, das nur wir in die Welt bringen konnten. Wir hoffen, dass Metalheads weltweit Kraft aus den Songs von Outstanding Power schöpfen werden, und freuen uns darauf, gemeinsam an Bord des Schiffs namens Lovebites in See zu stechen!“

Outstanding Power galoppiert schon im eröffnenden The Castaway mit packenden Riffs und jeder Menge Pathos voraus, die Hymne mit ihrem mitreißenden Gesang und den Gitarren- und Bass-Soli ein Einblick in das, was folgen wird. Das motivierende Silence The Void besticht mit eingängigen Strophen, während Forbidden Thirst die inneren Konflikte in seinen Texten über die Musik in eine heldenhafte Erzählung webt, erneut gekrönt von beeindruckenden Soli der Gitarristinnen Miyako und Midori. In Blazing Halo nehmen ihre Doppel-Gitarren AC/DC-ähnlichen Strukturen an und verleihen dem energiegeladenen Ansatz von Lovebites dadurch einen klassischen Touch. Dream Of King beginnt als Midtempo-Hymne, in deren reduzierter Klangkulisse Sängerin Asami zu glänzen weiß, bevor der Song zu einem emotionalen Feuerwerk anschwillt – ein klares Highlight des Albums! Anschließend greifen Lovebites klassische Genre-Bilder auf, indem sie Phoenix Rises Again dem mächtigen Fabelwesen widmen, das mit seinen regenerativen Kräften als Symbol für das Überdauern und Überwinden steht. Out Of Control ist eine wahre Rockhymne, die mit ihrer Heavy-Metal-Atmosphäre perfekt zum folgenden Wheels On Fire passt. Ein elektrisierendes Riff erhöht die Spannung für The Eve Of Change, in welchem Lovebites ihre Fans daran erinnern, ihre Stimmen zu erheben und für sich selbst einzustehen – „this is the call“! Mit Reaper’s Lullaby wagt sich das japanische Quintett in raueres Fahrwasser und fügt Gang-Shouts in thrashige Melodien ein. Die zackige Wiederholung der Texte prägt ihre Message ein, verleiht den Worten Gewicht und macht den Song zu einem weiteren Highlight, das die Vielseitigkeit von Lovebites beweist. Kontrastierend steht die Powerballade Eternally, in der Asamis sanfte Stimme zarte Keyboardklängen umschmeichelt, bevor ihr glühendes Vibrato und mitreißende Instrumentals übernehmen. Outstanding Power findet sein Finale im emotionalen One Will Remain.

Outstanding Power Tracklist:

1. The Castaway

2. Silence The Void

3. Forbidden Thirst

4. Blazing Halo

5. Dream Of King

6. Phoenix Rises Again

7. Out Of Control

8. Wheels On Fire

9. The Eve Of Change

10. Reaper’s Lullaby

11. Eternally

12. One Will Remain

Outstanding Power wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

• 2-LP Gatefold Vinyl Marble Translucent Yellow, Orange, Black (nur Napalm Records Mailorder)

• 2-LP Gatefold Vinyl Translucent Turquoise

• 1-CD Digisleeve, inkl. 16-seitiges Booklet

• Digital Album

Lovebites sind:

Asami – Gesang

Midori – Gitarre

Miyako – Gitarre & Keyboard

Fami – Bass

Haruna – Schlagzeug