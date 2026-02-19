Tabernis: teilen neue Single „Tenebrae“ + Video

Tabernis festigen ihre neue Zusammenarbeit mit Napalm Records und laden mit der neuen Single Tenebrae zum rätselhaften Ritual. Die erste Auskopplung aus dem kommenden Debütalbum Seasons Of The Dark Hive, das am 24. April 2026 über Napalm Records erscheint, ist nach dem lateinischen Wort für Dunkelheit benannt und verwebt uralte Traditionen mit düsterer Mystik zu einem stimmungsvollen Instrumentalstück. Lebhaft summend bietet es einen verlockenden Einblick in das berauschende Erlebnis Tabernis. Willkommen im Dark Hive.

Tabernis über Tenebrae:

„Tenebrae ist die erste visuelle Annäherung an das Herz des Dark Hive. Es ist ein Zufluchtsort in den Schatten, gleichzeitig einladend und voller Geheimnisse. Im ersten Track, den wir teilen, weicht die Melancholie einem rhythmischen Ansatz. Tenebrae hat ein gleichmäßiges Tempo, die Balance zwischen Langsamkeit und Dringlichkeit ermöglicht es, die Augen zu schließen und sich tragen zu lassen – der Beginn einer inneren Reise voller Energie und Licht. Live sorgt Tenebrae ganz natürlich für Bewegung, stärkt die Verbindung zu anderen ebenso wie das Loslassen. Unser Ritual öffnet den Durchgang: Wir werden reisen, um unsere Musik auf physischer Ebene zu teilen, einander zu begegnen und unsere eigene Dunkelheit zu vergessen.“

