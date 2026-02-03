Tabernis: unterschreiben bei Napalm Records

Napalm Records folgte dem Ruf: Das rätselhafte Folk-Duo Tabernis hat seinen ersten Plattenvertrag bei der österreichischen Label-Größe unterschrieben. Zusammen beschwören sie nun die Schatten zu Tabernis’ Debütalbum Seasons Of The Dark Hive, das am 24. April 2026 über Napalm Records erscheint. Geboren aus einer Leidenschaft für Geschichte, beginnt hier eine verlockende Reise, die mit einem immersiven Klang aus Dudelsack und Davul das Mittelalter zum Leben erweckt. Tabernis verweben Tradition mit dunkler Mystik, schenken der Kunst der Imkerei mit ihren eindringlichen Harmonien eine Melodie. Nachdem ihre Debüt-EP sie bereits nach Wacken und zum Summer Breeze Open Air führte, enthüllt Seasons Of The Dark Hive nun weitere Geheimnisse. Inmitten des Schwarms bist du nie allein – gemeinsam erheben wir uns. Willkommen im Dark Hive.

Tabernis über das Signing:

„Das Summen ist durch den Schleier gedrungen. Von Zeitalter zu Zeitalter, getragen von Atem und Erinnerung, hielt sich der Dark Hive. Tabernis folgen keinem Pfad, Tabernis erwidern Schwingungen. Was einst ein Flüstern war, bewegt sich nun wieder als Einheit. Napalm Records hat das lebendige Ritual erkannt und schließt sich dem Dark Hive an, um sein Summen weiterzutragen, über seinen Ursprung hinaus.“

Napalm-Records-A&R Nadir Amrioui fügt hinzu:

„Manche Frequenzen sucht man nicht, sie finden dich. Als der erste Impuls von Tabernis uns erreichte, haben wir mehr als nur Musik erkannt – wir haben eine Bestimmung gefunden. Napalm Records ist nicht bloß Partner, sondern Resonanzboden für den Dark Hive und Tabernis.“

Tabernis erweitern ihren Bienenstock mit fünfzehn durchdringenden Kompositionen im Zeichen ehrwürdiger Tradition. Sanctus bittet zum ewigen Tanz, legt rhythmisch die Stimmung fest und erinnert: Gemeinsam sind wir stark. In den folgenden stimmungsvollen Instrumentalstücken tritt das Duo mal lebhaft summend (Tenebrae, Sylvanot) und mal nachdenklich brummend (Noctilis) auf – und dabei stets verzaubernd. Mit Mel Obscurum (Palästinalied) widmen sich Tabernis einem der berühmtesten vollständig überlieferten Lieder des Mittelalters. Ihre Interpretation des Tons von Walther von der Vogelweide aus dem 13. Jahrhundert schenkt Seasons Of The Dark Hive eine besondere Historizität. Hive Dance (Le Maître De La Maison) hat eine ähnliche Geschichte, basiert es doch auf einem spätmittelalterlichen französischen Tanz. Die hauptsächlich von nur zwei Instrumenten geführten Weisen werden durch die subtile Präsenz des Dark Monk an Streichinstrumenten angereichert. Hin und wieder sorgen außerdem verzerrtes Flüstern und beruhigendes Bienensummen für eine einzigartige Atmosphäre. Seasons Of The Dark Hive ist ein imkerliches Ritual und Tabernis übernehmen die Führung.

Seasons Of The Dark Hive Tracklist:

1. Sanctus

2. Tenebrae

3. Noctilis

4. Mel Obscurum (Palästinalied)

5. Sylvanot

6. Verbah Oblitah

7. Aurora

8. Florenscentia

9. Apem Vidi (Ai Vist Lo Lop)

10. Lupanar Apum

11. Apiare

12. Hive Dance (Bransle Du Maître De La Maison)

13. Meliferum

14. Calcinae

15. Apes Saltis

Seasons Of The Dark Hive wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

1-LP Gatefold (White Label Edition), inkl. Booklet, Covercard, Zertifikat (signiert, handnummeriert) – streng limitiert (nur Napalm Records Mailorder)

Vinyl-Bundle, inkl. Münzbeutel, Lore- und Notizbuch, Patch, 2 Saatpackungen – streng limitiert (nur Napalm Records Mailorder)

1-LP Gatefold (Deluxe Edition) Translucent Yellow/Black, inkl. Booklet – streng limitiert (nur Napalm Records Mailorder)

CD-Bundle, inkl. Münzbeutel, Lore- und Notizbuch, Patch, 2 Saatpackungen – streng limitiert (nur Napalm Records Mailorder)

1-LP Gatefold Black

1-CD Digisleeve

Digital Album

Tabernis live 2026:

04.04.26 BE – Mons / Trolls & Légendes

23.05.26 DE – Leipzig / Wave-Gotik-Treffen

11.–12.06.26 DE – Kranichfeld / Sternenklang Festival

13.06.26 DE – Holzappel / Mahlstrom Open Air

20.06.26 DE – Merseburg / Schlossfestspiele Merseburg

08.–09.08.26 DE – Hildesheim / M’era Luna

12.09.26 DE – Erfurt / Fantasypark

Tabernis sind:

Noxifer (Beekeeper) – Dudelsack

Umbrae (Beekeeper) – Davul