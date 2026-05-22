W:O:A 2026: die Running Order für das Metal-Event des Jahres steht fest

Wer lässt wann den heiligen Acker des Metal beim Jubiläum zur 35. Ausgabe des Wacken Open Air beben? Jetzt steht ein Großteil der Running Order fest! Es warten vier Tage voller Headliner, Nachwuchshelden und Kultbands, flankiert von einem Rahmenprogramm, das Metalheads aus aller Welt die vielen Facetten der Szene und darüber hinaus intensiv erleben lässt.

„Musik generell und für uns vor allem unser Lieblingsgenre Metal ist etwas sehr Emotionales. Es verbindet Menschen mit der gleichen Leidenschaft international, schafft unvergessliche Momente für alle vor, auf und hinter den Bühnen und enge Freundschaften über Grenzen hinweg. Dass wir dazu nun bereits zum 35. Mal mit dem Wacken Open Air beitragen dürfen, erfüllt uns mit Demut und Dankbarkeit“, sagen die Gründer und Veranstalter Thomas Jensen und Holger Hübner.

Zum großen Jubiläum fährt das W:O:A ein Line-Up auf, das auch diverse Premieren, exklusive Festivalsets und Abschiede enthält. Zu den Höhepunkten in diesem Jahr gehört unter anderem der Auftritt der britischen Hardrock-Giganten Def Leppard am Donnerstag, die erstmals überhaupt den Holy Ground beehren, nachdem sie gerade erst ihre Residency in Las Vegas beendet haben.

Zuvor geht es aber am Mittwoch auf der Faster Stage mit „Gagamania“ los: Hämatom krönen die größte Tour ihrer Bandgeschichte mit einem Auftritt in Wacken, Musiker von Electric Callboy sorgen mit ihrem Projekt Electric Bassboy ebenso für pure Partystimmung wie The Butcher Sisters und die Japanerinnen Lovebites. Auf der Louder Stage werden The Gathering mit ihrer ehemaligen Sängerin Anneke van Giersbergen ihre einzige Deutschlandshow 2026 spielen, um gemeinsam ihr Durchbruchsalbum Mandylion zu feiern.

Mit Spannung erwarten Fans die erste W:O:A-Show von Arch Enemy mit ihrer neuen Sängerin Lauren Hart, die seit Februar am Mikro der Band steht. Michael Amott und Co. schlagen damit ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte auf und die W:O:A Community ist mit dabei.

Ebenfalls auf der Running Order markieren sollten sich Fans die Shows von Savatage am Donnerstag, In Flames und Judas Priest am Freitag und Sabaton sowie Powerwolf am Samstag – Bands, die seit vielen Jahren zu wichtigen Wegbegleitern des Festivals und seiner beiden Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen zählen und ihre Genres mitgeprägt und gestaltet haben.

Auch Abschiedsmomente wird es beim 35. Wacken Open Air geben: Nicht nur hat die brasilianische Metal-Macht Sepultura für den Freitagabend ihren finalen Deutschlandauftritt angekündigt; Running Wild, die Metal-Institution um Bandleader Rock’n’Rolf, werden in der gleichen Nacht sogar ihre letzte Show überhaupt spielen.

Der mittlerweile auf sechs Kontinenten stattfindende Bandwettbewerb Metal Battle bietet mit der jährlichen Finalrunde am Mittwoch und Donnerstag des Wacken Open Air über 30 auftretenden Acts aus verschiedensten Ecken der Erde eine Bühne und der Community unvergessliche Konzerte und höchst emotionale Momente.

Zwischen klassischem Heavy Metal, Black-Metal-Messen, modernen Core-Sounds und wilden Überraschungen zeigt das W:O:A 2026 einmal mehr, warum der heilige Acker weiterhin das Zentrum der globalen Metal-Community darstellt.

Weitere Informationen zu Festivaltickets zur Metal-Party des Jahres sowie den verschiedenen Campingmöglichkeiten bis hin zu Zusatzoptionen wie dem Wacken United und dem Pit Ticket, die exklusive Inhalte bieten, finden sich auf wacken.com und metaltix.com.