Wacken Open Air 2026: Sabaton als weiterer Headliner für das 35. W:O:A bestätigt

Die 35. Edition des Wacken Open Air rückt näher, die Vorfreude auf das Jubiläum steigt und dürfte nun noch stärker wachsen, denn zum ohnehin schon prall gefüllten Line-Up stößt ein weiterer Hochkaräter. Sabaton werden sieben Jahre nach ihrem letzten Besuch auf den Holy Ground zurückkehren!

Sabaton als Band melden sich wie folgt direkt zu Wort:

„It’s with massive excitement and deep respect that we’re returning to the hallowed grounds of Wacken Open Air in Germany, where we last unleashed our legendary two-stage show in 2019 – an absolutely crazy night! 7 years later we are back and we can’t wait to end our summer season by headlining and closing the biggest heavy metal festival in the world, together with the loudest, wildest and most dedicated fans on the planet.

Let’s make it another legendary night to remember!“

Längst zählen die Schweden zu den international erfolgreichsten Metal-Acts und genießen einen hervorragenden Live-Ruf. Vergangenes Jahr erschien ihr aktuelles Studioalbum Legends, gefolgt von einer Arenatour durch Europa, bei der sie eine der aufwendigsten Bühnenproduktionen der Metalgeschichte präsentierten. 2020 waren Sabaton auch Teil des pandemiebedingten Livestream-Events Wacken World Wide.

„Wacken und Sabaton verbindet eine lange Geschichte miteinander“, so Festivalgründer Holger Hübner. „Vor sieben Jahren hat die Band bei uns ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert, jetzt sind wir an der Reihe! Die 35. Ausgabe des W:O:A und Sabaton sind dabei!“

Festivalgründer Thomas Jensen fügt hinzu: „Sabaton waren eine Band, die sich sehr viele Fans in den letzten Monaten gewünscht haben. Wir freuen uns, ihnen – und auch uns selbst – diesen Wunsch nun erfüllen zu können. Es wird legendär!“

Neben Sabaton wurden als Headliner der 35. Edition des W:O:A noch Judas Priest mit Frontmann Rob Halford verpflichtet sowie Def Leppard, die ihr Wacken-Debüt bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe feiern werden und die einheimischen Powerwolf. Weitere Highlights, um nur ein paar zu nennen, sind Specials wie der Karriereabschluss und letzte Auftritt der Band Running Wild, der deutsche Abschied der genreprägenden Sepultura, Arch Enemy mit neuer Sängerin Lauren Hart und viele mehr.

Heute wurde die Tagesaufteilung der Bands für das W:O:A 2026 veröffentlicht. Fans können damit ihre Festivalplanung frühzeitig auf ihre Lieblings-Acts abstimmen und sich auf vier Tage voller Metal-Momente freuen. Auf der Homepage findet sich die vollständige Tagesaufteilung hier im Überblick.

Tickets aus der letzten Kategorie stehen über metaltix.com noch zur Verfügung.

Des Weiteren bietet das W:O:A für 2026 eine Neuerung für alle Metalheads, die aus verschiedensten Gründen erst ab dem Wacken-Freitag oder Samstag mit dem PKW anreisen können, aber keine Kompromisse bei der Lage des Zeltplatzes eingehen möchten: das „Last Resort Camping“. Dafür reserviert das W:O:A-Team eine zusätzliche Camping-Area, die ab Freitagmorgen bis einschließlich Samstag bezogen werden kann und entsprechend freigehalten wird. In Kombination mit einem Festivalticket besteht so auch bei später Anreise die Garantie auf einen Stell- und Campingplatz, von dem aus in sehr kurzer Zeit über befestigte Wege die Wacken Plaza und weiterführend das Infield erreichbar ist. Alle weiteren Informationen zum „Last Resort Camping“ befinden sich unter folgendem Link.

Für alle Metalheads, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es zu jeder Zeit Zeltplätze in der Nähe der Wacken Plaza.

Und wer sich für Travel- und Campingmöglichkeiten vom Glamping im Residenz Evil Bereich, über Moshtel, Bauer Uwe Tredes Garten bis hin zum ultimativen The Pit-Ticket mit umfangreichen Zusatzangeboteninteressiert, findet alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten auf wacken.com und zu The Pit hier.

See you at Wacken, Rain Or Shine!