Deimos‘ Dawn: Thrash-Metal-Cover von Depeche Modes „A Question Of Time“

Vor einigen Wochen haben die Berliner Thrasher Deimos’ Dawn nicht nur den Release eines Live-Albums angekündigt (Live To The Slaughter, VÖ 8. Mai), sondern auch eine davon unabhängige weitere Überraschung in Aussicht gestellt. Mittlerweile ist die Katze aus dem Sack: Die Band hat sich den Depeche Mode Klassiker A Question Of Time vorgenommen und ihn in ein knackiges Thrash-Metal-Gewand gepackt. Wer jemals daran gezweifelt hat, dass 80er-Jahre-Synthi-Pop durchaus headbang-kompatibel ist, sollte unbedingt ein Ohr riskieren. Frontmann Marc Grewe beweist dabei erneut, dass er nicht nur Deutschlands umtriebigster Death-Metal-Shouter ist, sondern über eine vielfältige stimmliche Bandbreite verfügt und damit dem Song seinen eigenen Stempel aufdrückt.

A Question Of Time gibt es ab sofort auf allen üblichen Streaming-Plattformen sowie als Video mit Studio Recording Footage auf YouTube.

Next Live-Date:

25. April, Kiel Mosh Im Mai (Live To The Slaughter Record Release)