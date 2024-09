Deimos‘ Dawn: präsentieren neue Single „Rise Of The Mutilated“

Nach ihrer fulminanten Show auf dem diesjährigen Wacken Open Air legen die Berliner Thrasher Deimos‘ Dawn mit Frontröhre Marc Grewe noch mal nach und veröffentlichen ab sofort mit Rise Of The Mutilated einen weiteren neuen Song als digitale Single und Lyricvideo auf YouTube. Doch damit nicht genug: Am 26. Oktober wird das Quartett alle drei bisher veröffentlichten Songs, mit 2 weiteren, als 5-Track EP God Of Pain auf Vinyl erscheinen, darunter mit Resistance auch ein absoluten Kultklassiker von Marc Grewes Vorgängerband Morgoth, welchem die Berliner kurzerhand neues Leben eingehaucht haben! Die Record Release Show des Vinyls findet im Rahmen des Final Cry Anniversary Fests am 26. Oktober in der Subkultur in Hannover statt! Die Vinyl EP gibt’s vorerst exklusiv nur direkt bei der Band. Auf den gängigen Download und Streamingplattformen werden alle 5 Songs bereits einen Tag vorher verfügbar sein.

God Of Pain Vinyl-Tracklist:

Side A

01. God Of Pain

02. Lamps To The Slaughter

03. Rise Of The Mutilated

Side B

04. One Million Bullets

05. Resistance

Livedates:

26.10. „God Of Pain“ Record Release, Hannover, Subkultur (Final Cry Anniversary Fest)

09.11. Lohr, Stadthalle, Chaos Unity Festival

21.12. Berlin, Badehaus, Thunder And Lighning Anniversary Show

Links:

https://deimos-dawn.com/

https://www.facebook.com/Deimosdawn

https://www.instagram.com/deimosdawn/