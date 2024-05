Deimos‘ Dawn: „God Of Pain“ neue Single und Video

Um die Wartezeit zwischen ihrem letztjährigen Debüt Anthems Of The Lost und einem neuen Longplayer, der für 2025 geplant ist, zu überbrücken, waren die Berliner Thrasher von Deimos‘ Dawn mit Frontmann Marc Grewe Anfang des Jahres im Studio, um ein paar neue Songs aufzunehmen mit dem Ziel diese im Laufe des Jahres zu veröffentlichen. Als erste Kostprobe dieser Aufnahmen erscheint nun der Track God Of Pain als digitale Single auf allen Download und Streaming-Plattformen, sowie als Video auf YouTube! Die Band arbeitet derzeit daran die aufgenommenen Songs im Laufe des Jahres eventuell auf Vinyl zu veröffentlichen, für konkrete Infos diesbezüglich ist es allerdings noch etwas früh. Auf jeden Fall habt ihr aber Gelegenheit, euch das Quartett in diesem Jahr live anzusehen, zum Beispiel in Wacken oder beim Metal Frenzy. Die bisher feststehenden Dates findet ihr anbei.

Livedates:

14.06. Metal Frenzy Open Air, Gardelegen

31.07. Wacken Open Air, Wasteland Wednesday

26.10. Hannover, Subkultur, Final Cry Anniversary Fest

