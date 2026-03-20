Deimos‘ Dawn: kündigen „Live To The Slaughter“ und eine weitere Überraschung an

Die Berliner Thrasher von Deimos‘ Dawn (mit Szene-Urgestein Marc Grewe am Mikro) werden am 8. Mai mit Live To The Slaughter ein handfestes Live-Album veröffentlichen! Aufgenommen wurden die 13 Songs bei ihrer God Of Pain EP-Release-Show am 26. Oktober 2024, welche im Rahmen des 35th Anniversary Fest von Final Cry in der ausverkauften Subkultur in Hannover stattfand. Gemischt und gemastert wurde das Material von Marc Wüstenhagen, dem es gelungen ist, die großartige Atmosphäre des Abends mit einem fetten, aber jederzeit authentischen Live-Sound zu vereinen.

Live To The Slaughter erscheint zwar erst am 8. Mai auf allen gängigen digitalen Plattformen, wird aber bereits am 25. April im Rahmen einer Pre-Release-Show auf dem Mosh Im Mai in Kiel erstmalig und vorab auf CD erhältlich sein! Doch damit nicht genug: Noch bevor die Live-Scheibe das Licht der Welt erblickt, plant die Band eine weitere besondere Überraschung in Form des Releases eines nicht ganz alltäglichen Coversongs. Seid gespannt und behaltet in den nächsten Wochen einfach die Social-Media-Kanäle der Band im Auge!

Live To The Slaughter Tracklist:

1. Walking Out On You

2. The Final Illusion

3. Over Your Dead Body

4. Rise Of The Mutilated

5. Body Count

6. The 4th Wall

7. Put Down That Weapon

8. God Of Pain

9. Too Much Pain Is Not Enough

10. Unholy Water

11. Lambs To The Slaughter

12. Deathstar Spangled Banner

13. Feeding The Decline

Next Live-Date:

25. April, Kiel – Mosh Im Mai