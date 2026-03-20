Alkhemia: haben ihr neues Album „Häxen“ veröffentlicht

Die französische Black-Metal-Formation Alkhemia betritt ein neues rituelles Terrain: düster, kompromisslos und von roher Intensität geprägt. Inspiriert von Szenegrößen wie Gaerea und Naglfar vereint die Band rasende Blastbeats mit wütenden, melodischen und eindringlichen Gitarrenriffs.

Nach dem Erfolg ihres Debütalbums Abraxas im Jahr 2024, das als urgewaltiger Ausbruch primitiven Black Metals von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert wurde, festigte Alkhemia ihren Ruf als eine der spannendsten modernen Black-Metal-Bands. Es folgte eine umfangreiche Europatour mit über 80 Konzerten, bei der sie mit Acts wie Ellende und Necrophobic die Bühne teilten.

Auch auf Festivals wie dem Dark Troll Festival und Cosmic Void hinterließ die Band einen bleibenden Eindruck.

Nun schlagen Alkhemia ein neues Kapitel auf: Mit ihrem zweiten Album Häxen, das am 13.03.2026 über Non Serviam Records erschienen ist, erweitern sie ihr klangliches Universum. Aufbauend auf der rohen, aggressiven Grundlage von Abraxas, zeigt sich die neue Veröffentlichung deutlich gereifter und facettenreicher.

Häxen verspricht eine Weiterentwicklung hin zu einem moderneren, dichteren und introspektiveren Sound – ohne dabei die kompromisslose Härte und Intensität zu verlieren, die Alkhemia auszeichnet.

Mit dieser Veröffentlichung festigt die Band endgültig ihren Status als aufstrebende Kraft im europäischen Black Metal – und lädt ihre Hörer ein, sich erneut in ein dunkles, rituelles Klanguniversum ziehen zu lassen.

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