Artist: Sober Truth

Herkunft: Siegburg, Deutschland

Genre: Groove Metal

Link: http://sober-truth.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre — Torsten Schramm

Bass – Jules RoCkwell

Gitarre – Nils Spantig

Schlagzeug – Adrian Conzen

Dadurch, dass Sober Truth einen neuen Gitarristen haben und gerade viel Neues raushauen, musste ich unbedingt mit den Jungs quatschen. Sänger und Songwriter Torsten Schramm war so lieb und hat mir ein paar Fragen beantwortet.

Time For Metal / Lena P.:

Moin Torsten! Schön, dass wir uns zusammensetzen können. Erzähl mal: Was gibt es Neues im Hause Sober Truth?

Sober Truth / Torsten Schramm:

Wir befinden uns mitten in den finalen Aufnahmen für unser nächstes großes Projekt: Das Studioalbum, das als Nachfolger zu Laizess Faire, Lucifer Anfang 2025 veröffentlicht wird. Mitte Februar haben wir unsere erste Single Who Am I veröffentlicht, die großartiges Feedback erhalten hat. Jetzt präsentieren wir stolz unsere brandneue Single Pathfinder, die mit frischem Sound und klarem Stil begeistert. Diese beiden Tracks sind bereits fester Bestandteil unserer Live-Setlist, denn wir sind ständig unterwegs und immer auf Tour. Unser Ziel? Noch mehr Authentizität und purer Rock ’n‘ Roll, gewürzt mit einer unvergleichlichen Spielfreude, die uns mitreißt.

Time For Metal / Lena P.:

Hört sich spannend an! Ich finde, eure neuen Singles hauen richtig rein! Mein bester Freund Nils ist ja euer neuer Gitarrist. Die Fans – und die, die es noch werden wollen, möchten bestimmt wissen, wie es dazu gekommen ist. Seit wann und warum gibt es einen neuen Gitarristen?

Sober Truth / Torsten Schramm:

Seit September 2023 ist Nils Spantig ein fester Bestandteil der Sober Truth Band. Doch seine Verbindung zu uns reicht weit zurück, denn bereits seit 2015 begleitet er die Band als leidenschaftlicher Fan. Mit seinem tiefen Verständnis für unsere Musik und seiner engen Verbundenheit zu uns war es nach Aarons überraschendem Abgang der nächste logische Schritt, ihn als festes Bandmitglied zu begrüßen. Nils ist ein talentierter Gitarrist, ein sympathischer Typ und bringt eine Menge Energie in unser Sober Game. Unsere Tracks sind weiterhin gespickt mit großartigen Melodien, Tappings und all dem Gitarren-„Porno“-Kram, den ihr liebt. Aaron begleitete uns von 2017 bis 2023 und entschied sich leider aus zeitlichen und beruflichen Gründen, sich von uns zu trennen.

Time For Metal / Lena P.:

Was soll ich sagen? Ich bin verdammt stolz auf Nils und bin sehr happy für euch! Was ’ne geniale Kombi. Was kommt als Nächstes?

Sober Truth / Torsten Schramm:

Seit der Gründung unserer Band war unser nächstes Ziel immer das nächste Album und natürlich, damit die Herzen der Musikliebhaber zu erreichen. Das schönste Erlebnis ist es, auf der Bühne zu stehen, mit einer tiefen Liebe zur Band, zu unserer Leidenschaft und der Dankbarkeit, dass wir dies tun können. Es ist ein Erlebnis, das man riechen, schmecken und einfach in seiner Freiheit spüren kann – genauso wie unsere Musik sich ausdrückt.

Time For Metal / Lena P.:

Wer euch kennt, weiß, dass ihr auf der Bühne ordentlich abgeht und sieht, dass ihr Spaß an der Musik habt. Aber nun wieder zum Album: Was unterscheidet das neue Album von den alten?

Sober Truth / Torsten Schramm:

Für unser neues Album haben wir uns dieses Mal einer anderen Herangehensweise bedient: Wir haben die Songs live eingespielt, um unseren druckvollen Bühnensound noch authentischer rüberzubringen. Einen Vorgeschmack darauf bieten bereits unsere beiden Singles Who Am I und Pathfinder (hier). Gebt ihnen gerne eine Chance, am besten mit hochwertigen Kopfhörern – es ist ein Sounderlebnis und ein wahres Vergnügen!

Time For Metal / Lena P.:

Live eingespielt? Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie das klingt! Die neuen Singles + das Video hänge ich direkt am Ende des Interviews an! Was für eine Bedeutung hat das Lied Who Am I für euch und wie seid ihr auf die Idee gekommen, es zu schreiben?

Sober Truth / Torsten Schramm:

Who Am I ist eine Fortsetzung unseres künstlerischen Ausdrucks und zeigt, wie wir als Band trotz aller Stürme und Herausforderungen daran gewachsen sind. Who Am I ist eine Einladung, sich selbst zu finden und die eigene Identität zu erkunden. Lasst euch inspirieren, während wir gemeinsam auf eine Reise durch unsere innersten Gedanken und Emotionen gehen.

Time For Metal / Lena P.:

Das ist eine sehr schöne Message! Du sagtest etwas von Live-Setlist? Was für Gigs stehen denn als Nächstes an?

17.05.24 – Groove Bar Köln | Waltari Support

13.07.24 – Chaostraum | Runzhausen

11.08.24 – Trafo-Station | Frechen

25.08.24 – Bürriger Kirmes | Leverkusen

Time For Metal / Lena P.:

Dann habt ihr ja noch einiges vor, dieses Jahr. Habt ihr auch vor, größer zu werden? Wollt ihr einen Plattenvertrag bei einem großen Label oder wollt ihr eine lokale Band bleiben?

Sober Truth / Torsten Schramm:

Solange wir die kleinen Clubs, die großen Hallen, die Festivals und die zahlreichen Partys spielen können, sind wir zufrieden. Natürlich möchten wir unsere Musik immer einem breiteren Publikum zugänglich machen, und es ist für uns eine stetige Motivation, neue Fans zu begeistern. Wer uns kennt, weiß, dass wir eine besondere Art der Fanpflege betreiben – nah und authentisch. Es ist jedoch auch klar: Wir sind bereit für die große Bühne. Mit unserer richtig coolen Heavy-Metal-Show, frei von modernem Schnickschnack, aber unschlagbar in Ausdruck und Intensität, repräsentieren wir einfach Sober Truth! Burn, Burn, Burn!

