D-A-D: veröffentlichen zwei neue Songs aus kommenden Studioalbum ‘Speed Of Darkness’

Die dänische Hardrock-Band D-A-D hat für den 4. Oktober 2024 über AFM Records ihr brandneues, dreizehntes Album mit dem Titel Speed Of Darkness angekündigt! Es erwartet uns nicht nur eine ungewöhnlich starke Songsammlung, die Band hat heute gleich zwei(!) Singles online gestellt, die Songs The Ghost und 1st, 2nd & 3rd!

Über die erneute Zusammenarbeit mit Produzent Nick Foss verrät Jacob Binzer:

„Er behauptet, dass dies der stärkste Songpool seit langem ist, und Foss ist schließlich seit 1988 dabei.“ Er fügt hinzu, dass er mit dem Produzenten übereinstimmt: „Obwohl man Alben erst ein bis zwei Jahre nach ihrer Veröffentlichung wirklich beurteilen kann, denke ich auch, dass dies eine starke Sammlung an Songs ist. Einige der Tracks haben mich direkt bei der Aufnahme positiv überrascht, und das ist sehr vielversprechend.“

Jesper Binzer stimmt seinem Bruder zu:

„Zum ersten Mal seit drei bis vier Alben bin ich total begeistert von unserem Material und freue mich jeden Tag darauf, ins Studio zu gehen. Wir haben ein Übermaß an Songs und Ideen, und das ist ein Punkt, den ich mit den letzten drei bis vier D-A-D-Alben erreichen wollte. Es ist verrückt, wie sich der Kreis hier schließt. Ich dachte, dass wir bereits alles gemacht haben, und dass wir nur ein paar alte Leute wären, die taten, was sie konnten, aber es ist eine neue Notwendigkeit entstanden“, spürt er und fügt hinzu, dass Zusammenarbeit das entscheidende Wort sei: „In D-A-D gibt es keinen Kim Larsen (einen berühmten dänischen Musiker), sondern vier Franz Beckerlees. Wir sind zur Zusammenarbeit gezwungen, da keiner von uns alles kann, und das ist auch gut so. Jedes Mal, wenn wir uns im Studio treffen, werden dem Strauß neue Blumen hinzugefügt.“

Über die beiden neuen Songs sagt die Band: „The Ghost ist ein epischer Knaller samt skandinavischer Melancholie. Ein Song über getrennte Liebe, Verlust und Hoffnung in einer fragmentierten Zeit. Über das Festhalten an etwas, das kommen könnte oder schon verschwunden ist.

Bei 1st, 2nd & 3rd geht es um den langen, harten Einfluss, wenn man versucht, etwas zu entkommen, das einen wirklich zurückhält. In der Sucht gefangen zu sein mit Rückfällen in schlechte Beziehungen, mit der Hoffnung, weiterzukommen.“

Die beiden neuen D-A-D Singles sind ab sofort bei allen digitalen Streaming-Anbietern über https://dad.bfan.link/the-ghost-1st-2nd-3rd verfügbar!

Das kommende D-A-D Album Speed Of Darkness wurde von Jacob Hansen (Volbeat, Amaranthe, Powerwolf) gemastert. Schlagzeuger Laust Sonne fügt hinzu: „Jacob Hansen ist wirklich gut darin, Schlagzeugsounds zu produzieren, und er hat einen Aufnahmeraum, der speziell für Schlagzeug konzipiert ist. Es gibt nicht mehr viele solcher Studios, da heutzutage das meiste auf Computern in den Wohnzimmern der Menschen gemacht wird. Für Schlagzeuger wie mich, die hart zuschlagen und viel Beckenlärm machen, ist es schwer, dafür ausgebildete Studioleute zu finden, aber Jacob ist einer von ihnen. Je mehr ich losließ, desto besser klang ich, das war wirklich großartig.“

Nach den heutigen Singles und während sie sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums vorbereiten, zu dem schon bald viele weitere Details folgen sollen, starten D-A-D kommend auf große Festival-Sommertour mit 24 Terminen, die am 19. Mai beim Rock Hard Festival in Deutschland beginnt. Im Anschluss daran werden sie 16 Konzerte in Norwegen, Schweden, Finnland, Deutschland und der Schweiz spielen sowie am 1. November eine komplett ausverkaufte Show in der Royal Arena in Dänemark.

D-A-D live:

19.05.2024 DE Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

24.05.2024 DK Jelling, Jelling Musikfestival

31.05.2024 DK Aarhus, Tivoli Friheden

01.06.2024 DK Silkeborg, Hede Rytmer

08.06.2024 DK Middelfart, Rock Under Broen

14.06.2024 PT Saõ Pedro Do Sul, Bela Vista Open Air

27.06.2024 DK Viborg, Tinghallen

28.06.2024 DK Malling, Malling Bjerge Festival

29.06.2024 DK Thisted, Thy Rock

06.07.2024 DK Nibe, Nibe Festival

11.07.2024 SE Svedala, Sommarrock

12.07.2024 DK Juelsminde, Juelsminde Havnefest

13.07.2024 DK Vig, Vig Festival

02.08.2024 DK Ringsted, Ringsted Festival

03.08.2024 DK Grindsted, Musik I Gryden

16.08.2024 DK Esbjerg, Suset Festival

16.08.2024 DK Holstebro, Open Air På Teaterpladsen

17.08.2024 DK Aabenraa, Kongehøj Festival

31.08.2024 DK Køge, Køge Festuge

06.09.2024 DK Ringe, Midtfyns Festival

07.09.2024 DK Silkeborg, Danmarks Største Vejfest

22.10.2024 NO Trondheim, Tapperiet

24.10.2024 NO Oslo, Sentrum Scene

25.10.2024 SE Stockholm, Fållan

26.10.2024 SE Göteborg, Gothenburg Film Studios

01.11.2024 DK Copenhagen, Royal Arena

08.11.2024 SE Malmö, Slagthuset

09.11.2024 SE Malmö, Slagthuset

27.11.2024 CH Pratteln, Z7

28.11.2024 DE München, Backstage (Werk)

29.11.2024 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

01.12.2024 DE Heidelberg, Halle02

03.12.2024 DE Oberhausen, Turbinenhalle 2

04.12.2024 DE Nürnberg, Hirsch

05.12.2024 DE Berlin, Columbia Theater

06.12.2024 DE Hannover, Musikzentrum

07.12.2024 DE Hamburg, Docks

