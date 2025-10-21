D-A-D und 69 Eyes: spielen am 15.11.2025 in der Georg-Elser-Halle, Hamburg

Wer halbwegs im Geschichtsunterricht zugehört hat, dem ist der Name Georg Elser ein Begriff. Wie wäre die Welt heute, wenn Elser am 8. November 1939 erfolgreich gewesen wäre? In der Hamburger City kommt der Widerstandskämpfer mit der Benennung einer Halle zu Ehren. Das ist aber keine normale Halle. Diese Halle ist auf dem Hochbunker entstanden, die mit einer Kapazität von 2.200 Menschen eine Lücke in der Stadt schließt. Die Künstlerschaft, die für einen Club zu groß, für eine Sporthalle mit mehr als 3.500 Menschen aber zu klein ist, hat jetzt die Möglichkeit, über den Dächern der Stadt aufzutreten. Metal und Rock waren bisher noch nicht im Fokus der neuen Halle. Ursprünglich waren Epica und Apocalyptica vor fast drei Jahren dort geplant. Die Bauverzögerungen sorgten für die Verlegung in die Große Freiheit 36. Am 15.11.2025 stehen Hard Rock und Gothic Metal auf dem Speiseplan der Georg Elser Halle.

D-A-D:

D-A-D, oder auch Disneyland After Dark, kommen aus Dänemark und sind in rockigen Gefilden unterwegs. An dem ausgeschriebenen Namen hatte aber ein nicht ganz unbekannter US-Konzern wenig Gefallen, sodass sich die Kurzform als Bandname etablierte. Mit Helpyourselfish gelang den dänischen Rockern in den 90ern sogar ein Charterfolg. Kontinuierlich veröffentlicht das Quartett diverse Alben zwischen Hard Rock, Classic Rock und Melodic Rock. Ganz aktuell ist Speed Of Darkness, das 2024 auf den Markt geworfen wurde. Eine Besonderheit der Band sind die verschiedenen Gitarrenformen, die während einer Show zum Einsatz kommen.

The 69 Eyes:

Aus Finnland kommen The 69 Eyes und sind irgendwo zwischen Gothic und Sleaze Rock unterwegs. Auftritte auf dem M’era Luna Festival gehören genauso zur Tagesordnung wie das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig. In Finnland gehören The 69 Eyes zu den etablierten Mainacts, die bereits große Hallen füllen und diverse Goldene Platten als Auszeichnung erhielten. In Deutschland dauerte es bis 2002 und Paris Kills, ehe Jyrki 69 und Jussi 69 erstmals in den Charts auftauchten. Death Of Darkness ist das aktuelle Album der Truppe, sodass das Tourmotto Cowpunks And Glampires für die rockige Mischung am 15.11.2025 sehr passend ist. Beide Bands sind Headliner und präsentieren eine entsprechende Headliner-Show. Dazu haben The 69 Eyes und D-A-D den Luxus, die Rockfans in eine neue Umgebung zu entführen.

Bands: D-A-D, The 69 Eyes

Datum: 15.11.2025

Ort: Georg Elser Halle, Feldstr. 66, 20359 Hamburg

Beginn: 20:00 Uhr

Weitere Infos bzgl. Anreise etc.: https://georgelserhalle.de/programm/d-a-d-the-69-eyes/

Tickets findet ihr hier: https://dragon-productions.eu/artist/d-a-d/