House By The Cemetary: drittes Album „Disturbing The Cenotaph“ erscheint im Dezember über Pulverised Records

House By The Cemetary, angeführt vom ehemaligen Monstrosity– und Vile-Frontmann und aktuellen Artwork-Künstler Mike Hrubovcak sowie Rogga Johansson von Paganizer und Ribspreader, haben ihr drittes Album Disturbing The Cenotaph angekündigt, das am 12. Dezember 2025 über Pulverised Records erscheinen soll.
Seht euch den ersten Track, Island Of The Dead, hier an:
Da das Duo, das durch Thomas Ohlsson, den ehemaligen Schlagzeuger von The Project Hate, vervollständigt wird, seinen Namen ursprünglich als Hommage an den gleichnamigen Kult-Horrorfilm von 1981 gewählt hat, ist es nicht verwunderlich, dass sie erneut dem Regisseur Lucio Fulci (1927-1996) in einem der tödlichsten Stücke des Albums, New York Ripper, Tribut zollen. Andere Tracks auf diesem dritten Album, wie Undead Apocalypse oder Burial Disturbance, wurden von anderen berühmten Horror-Klassikern wie Night Of The Living Dead und The Texas Chainsaw Massacre inspiriert, während Hrubovcak in seinen Texten seine eigenen Horrorgeschichten erzählt.
Einige sind völlig fiktiv, wie Coffin Colony über einen kranken Obdachlosen, der in unterirdischen Särgen lebt und sich nach dem Verzehr von Kanalratten mit Tollwut infiziert. Andere, wie Lunatic Butcher, sind von realen Ereignissen inspiriert, in diesem Fall von den Eskapaden und brutalen Morden von Paul John Knowles, der als Casanova Killer bekannt ist.
Rogga Johansson erklärt: „This album is House By The Cemetary on steroids. The sound is broad and impious, the vocals are awesome and the heavy riffing interlaced with occasional melody makes an overall varied, fun and gory listen!“
Vervollständigt wird das Album, wie schon The Mortuary Hauntings aus dem Jahr 2024, durch ein grausiges Artwork von Felipe Mora (dessen albtraumhafte Visionen bereits auf Alben von Consumption, Acheron oder Wombbath zu sehen sind) und abgemischt von Håkan Stuvemark von Wombbath, ist Disturbing The Cenotaph ein rohes, direktes und acht Songs umfassendes Death-Metal-Album, das euch bis auf die Knochen erschauern lässt!
Disturbing The Cenotaph – Tracklist:
1. New York Ripper
2. Coffin Colony
3. Island Of The Dead
4. Depraved Unspeakable Acts
5. Massive Cadaver Resurrection
6. Undead Apocalypse
7. Phantom Intrusions
8. Burial Disturbance
9. Lunatic Butcher
