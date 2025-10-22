Mad Max: geben neuen Sänger Alan Clark bekannt

Die deutschen Hard-Rock-Legenden Mad Max starten mit voller Energie in ihr 45. Bandjahr und stellen ihren neuen Sänger Alan Clark (Dark Heart) aus Durham, UK vor! Mit seiner unverkennbaren Stimme und authentischen britischen Rock-Attitüde bringt Alan frischen Wind in die Band und eröffnet ein neues Kapitel in der langen Geschichte von Mad Max.

„Ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, Teil des Mad Max-Erbes zu sein“, so Alan Clark. „Ich freue mich darauf, mit dem neuen Album zu starten und viele Auftritte mit den Jungs zu spielen… glaubt weiter daran und behaltet den Glauben!“

Mad Max Bandgründer Jürgen Breforth kommentiert:

„Als ich Mad Max 1981 gründete, kamen alle meine Idole und Einflüsse aus Großbritannien – Bands wie Def Leppard, Judas Priest, Status Quo oder Iron Maiden. Deshalb war es immer mein Traum, einmal einen native Speaker aus UK in der Band zu haben – und jetzt, nach all den Jahren, ist es endlich soweit. Ich freue mich darauf, mit Alan das 45-jährige Bandjubiläum zu feiern und das neue Studioalbum aufzunehmen.“

Am 28. November 2025 erscheint über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music die neu aufgelegte Edition der legendären Frühwerke – die Debüt-EP In Concert (1981) sowie das bahnbrechende Album Heavy Metal (1982). Beide wurden von Rolf Munkes (Crematory u. a.) remastered und sind auf CD, Vinyl und digital erhältlich. Die Reissues enthalten zudem unveröffentlichtes Fotomaterial, ausführliche Liner Notes, exklusive Einblicke in die Bandgeschichte sowie einen Mad Max-Comic des renommierten lateinamerikanischen Künstlers Arturo Said.

Doch das ist erst der Anfang: 2026 veröffentlichen Mad Max ihr brandneues Studioalbum Stories Of Destiny über ROAR. Das Album bringt vergessene Songideen und Melodien aus vergangenen Jahrzehnten in neuem Glanz zurück – kraftvoll, emotional und mit Alan Clark als neuem Frontmann.

Zudem übernimmt Crush Concerts ab sofort das nationale und internationale Booking für Mad Max, um das weltweite Bühnen-Comeback der Band perfekt zu begleiten.

Fans dürfen sich also auf das ultimative Mad Max-Erlebnis freuen: das legendäre Heavy Metal-Reissue im November, das mit Spannung erwartete neue Album Stories Of Destiny im kommenden Jahr, und die große Live-Rückkehr mit ihrem neuen Sänger. Das Vermächtnis lebt – stärker als je zuvor!