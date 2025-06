Mad Max: arbeiten an umfangreicher Neuauflage ihres Debüts sowie einem besonderen, neuen Studioalbum zum 45-jährigen Jubiläumsjahr

Im Hause der Münsteraner Hard Rock Legenden von Mad Max herrscht aktuell Hochbetrieb, da parallel an gleich zwei besonderen Veröffentlichungen gearbeitet wird. Im Fokus steht dabei das 45-jährige Bandjubiläum, der 1981 in Mad Max umbenannten Formation, die sich im Vorjahr als Coverband gründete, ehe man aufeinander eingespielt schnell auf eigenes Material umsattelte. Dieses erschien 1981 in Form der 4-Track EP In Concert sowie dem 1982 folgenden Debütalbum Heavy Metal. Damit waren Mad Max Vorreiter einer neuen deutschen Hard Rock und Metal Szene, die bis dato nur The Scorpions und Accept kannte, damals noch unter starkem Einfluss der NWoBHM und Bands wie Judas Priest, Saxon sowie Iron Maiden. Beide Werke erscheinen nun gebündelt und von Rolf Munkes (Crematory u.a.) re-mastered als Neuauflage auf CD, LP sowie Digital.

„Als ich Mad Max im Jahr 1981 in meiner Heimatstadt Münster gegründet habe, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich 2026 das 45-jährige Bandjubiläum feiern darf. Darauf bin ich sehr stolz und dankbar“, freut sich Gründungsmitglied und Hauptkomponist Jürgen Breforth und führt fort: „Selbstverständlich möchte ich das Jubiläum zusammen mit den Mad Max Fans feiern, denn diese Fans haben uns 45 Jahre lang loyal supportet, und wir durften Konzerte auf der ganzen Welt geben. Die Feierlichkeiten beginnen Ende des Jahres mit dem Re-Release der Songs, mit denen alles angefangen hat. Unter dem Titel Heavy Metal erscheint nicht nur das erste Album, sondern auch die EP In Concert mit den ersten vier Songs, die wir als Band komponiert und veröffentlicht haben. Dazu gibt es unveröffentlichtes Fotomaterial, eine ausführliche History, Liner-Notes und viele weitere Überraschungen.“

Im Jubiläumsjahr 2026 erscheint dann ein brandneues Studioalbum von Mad Max mit allerlei außergewöhnlichen Tracks, die im Laufe der viereinhalb Jahrzehnte etwas im Abseits standen und denen Jürgen Breforth nun mit seiner aktuellen Besetzung ein zweites, neues Leben geben möchte. Der Titel des monumentalen Werks lautet Stories Of Destiny. „Für dieses Album haben wir uns etwas ganz Besonderes für die Fans überlegt. Natürlich möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber mit Weapons Of Love und Until The End Of Time wird es zwei bis dato unveröffentlichte Mad Max Songs aus dem Jahr 1991 geben und ein spektakuläres Duett, mit dem sicherlich niemand gerechnet hat. Aber damit nicht genug: Ich hatte die große Ehre, mit vielen Stars aus dem Rockbusiness zusammen Songs komponieren zu dürfen von denen es auf Stories Of Destiny erstmalig Mad Max Versionen dieser Tracks geben wird. Lasst euch überraschen, wer alles dabei sein wird“, verrät der Gitarrenvirtuose. Die Aufnahmen dazu fanden just ihren Startschuss; abermals unter der Regie von Rolf Munkes in dessen Bensheimer Empire Studios, in dem u.a. bereits das Vorgängeralbum Wings Of Time entstand.

So dürfen Mad Max Fans gleich zweimal in die Zeitkapsel steigen und sich auf zwei großartige Veröffentlichungen freuen. Mad Max ist für den diesjährigen November geplant, Stories Of Destiny für März 2026. Mehr Info dazu in Kürze.