Wolfweez Open Air Festival 2025: veröffentlichen die Running Order

Im kleinen Dorf Irslingen (bei Rottweil), der idyllischen Region zwischen dem Schwarzwald und der Schwäbischen Alb, bringt das 2-tägige Wolfweez Open-Air Festival auch 2025 wieder großartige Bands aus der Metal-Szene auf die Bühne und lässt den Schwarzwald erbeben. Auch in diesem Jahr wartet das Festival wieder mit dem ländlichen Ambiente, dem Flair des Waldes, den kurzen Wegen und der familiären Atmosphäre auf, die das Wolfweez so besonders machen. Das Open-Air, welches vom 04.-05.07. stattfindet, ist auf 2000 Besucher begrenzt, sodass die Metal-Kultur in einer exklusiven und persönlichen Umgebung erlebt werden kann.

Running Order:

Lange lässt die diesjährige Ausgabe des Wolfweez-Festivals nicht mehr auf sich warten. Standesgemäß wurde nun auch die Running Order veröffentlicht, welche für den ein oder anderen mit Sicherheit nicht unwichtig sein dürfte. Der Freitag steht ganz im Zeichen der härteren Gangart. Fans der Kategorie „auf die Fresse“ dürften hier auf ihre Kosten kommen. Wohingegen sich am Samstag die Powermetal-Fraktion die Klinke in die Hand gibt. Ob hart, schnell oder melodisch, es dürfte wohl für jeden was Fettes dabei sein.

Bandvorstellung Unleash The Archers:

Die absoluten Powermetal-Durchstarter aus Kanada kommen für nur wenige Termine nach Deutschland und einer davon wird auf dem Wolfweez sein. Eine absolute Abriss-Show mit der Frontfrau Brittney Slays ist hierbei garantiert! Bloodbound – Ihre epischen Hymnen und das unverwechselbare Songwriting machen sie zu einer der beliebtesten Powermetal-Bands der letzten Jahrzehnte. Mit ihrem neuen Album im Gepäck darf man sich auf eine Hammer-Performance freuen. Erlebt Metal in seiner ganzen Vielfalt und seid dabei, wenn das Wolfweez Open-Air Festival 2025 erneut die Familie der etwas härteren musikalischen Gangart zusammenbringt.

Tickets unter: www.wolfweez-openair.de/tickets