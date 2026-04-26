Wolfweez 2026: feiert 10-jähriges Jubiläum mit zwölf Bands am 03.07 und 04.07.2026 in Irslingen

Das Wolfweez Open-Air Festival geht 2026 in eine besondere Runde: Am 03. und 04.07.2026 feiern die Veranstalter der Musikinitiative Irslingen 2019 e.V. das 10-jährige Jubiläum des beliebten Heavy-Metal-Events zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb.

Die Geschichte des Festivals begann bereits 2015 – aus einer spontanen Idee unter Freunden, die allesamt Musiker oder Fans harter Musik sind. Was einst aus einer „Bierlaune“ entstand, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil der deutschen Metal-Szene entwickelt. Dass das Event einmal diese Größenordnung erreichen würde, war damals kaum vorstellbar.

Besonders geschätzt wird das Wolfweez Festival für seine außergewöhnliche Location: eine idyllische Waldlichtung, die vor allem in den Abendstunden eine einzigartige Mischung aus düsterer Atmosphäre und kraftvollem Heavy Metal bietet.

Nun haben die Veranstalter das komplette Line-up veröffentlicht. Als Headliner stehen mit Dirkschneider und Hämatom zwei absolute Schwergewichte der deutschen Szene auf der Bühne. Unterstützt werden sie von den Co-Headlinern Arion aus Finnland und Robse. Ergänzt wird das internationale und nationale Aufgebot durch Traitor, Kryn, Blutgott, Deadweight, Godslave, Separator, Venom Breath und Facing Fears. Viele der Acts sind im Festivalsommer 2026 auch auf großen Bühnen wie dem Wacken Open Air oder dem Rockharz Open Air zu sehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des sogenannten MiniMetal-Dorfs, das 2025 erstmals eingeführt wurde. Der Bereich vor dem Infield-Eingang wird 2026 deutlich erweitert und bietet neben Ständen – von Supermarkt über Tattoo-Artists bis hin zu Merchandise und Kunst – erstmals auch eine dauerhaft installierte Bühne. Bereits ab Donnerstag treten dort Bands auf, zudem wird hier der traditionelle Samstags-Frühschoppen stattfinden. Das MiniMetal-Dorf entwickelt sich damit zu einem zentralen Treffpunkt für Festivalbesucher – auch abseits des Hauptprogramms.

Tickets sind ab sofort erhältlich: Neben Kombi-Tickets stehen auch begehrte Tagestickets zur Verfügung, die insbesondere für Besucher interessant sind, die gezielt einzelne Bands sehen möchten. Weitere Informationen sowie der Spielplan sind auf der offiziellen Festival-Homepage abrufbar.

Ein besonderes Highlight dürfte der Auftritt von Udo Dirkschneider werden, der mit seinem Projekt Dirkschneider nach Irslingen kommt und das 40-jährige Jubiläum von Balls To The Wall feiert – ein Meilenstein der Metal-Geschichte.

Mit einem starken Line-up, erweitertem Festivalgelände und Jubiläumsstimmung verspricht das Wolfweez Festival 2026 ein Pflichttermin für Metal-Fans zu werden.