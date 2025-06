Time For Metal und Navigator Productions gratulieren Justin aus Lauben zu 2 Tickets für das Epica Konzert am 28.06.2025 in der Posthalle in Würzburg.

Datum: 28.06.2025

Ort: Posthalle, Würzburg

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2391268