The Hooters: statten der Posthalle in Würzburg am 08.07.2025 einen Besuch ab

The Hooters wurden 1980 in Philadelphia, USA, von Eric Bazilian und Rob Hyman gegründet. 1983 veröffentlichten sie ihr erstes Independent-Album Amore, das u.a. einen ihrer größten Hits, All You Zombies, enthielt. Schon 1986 hatten The Hooters vier Hit-Singles in der Tasche und waren fast ununterbrochen auf Tour. Ein Jahr zuvor noch recht unbekannt, teilte die Band nun die Bühnen mit Künstlern wie U2, The Police, Bryan Adams, Lou Reed und Peter Gabriel. 1987 brachten The Hooters dann “One Way Home” heraus, auf dem der berühmte Hit Johnny B und auch der Song Satellite zu finden sind. Weitere Alben folgten. Nach zahlreichen Tourneen beschlossen The Hooters 1995 eine wohlverdiente Pause einzulegen und sich auf diverse Soloprojekte zu konzentrieren. Rob Hyman und Eric Bazilian stellten ihre Talente als Musiker und als Songschreiber anderen Künstlern zur Verfügung, darunter Mick Jagger, Joan Osborne, John Bon Jovi, Robbie Williams und Cyndi Lauper. Seit den 2000ern ist die Band wieder aktiv und tourt regelmäßig, insbesondere in Europa. Nach der Veröffentlichung des Albums Rocking & Swing im Jahr 2023, das die Band zu ihren musikalischen Wurzeln in den frühen 80ern zurückführt, fanden erfolgreiche Sommertourneen statt. Die Aufnahme im Keswick Theatre im November 2022 beinhaltete auch einige ihrer frühen Songs, die ursprünglich in kleinen Clubs gespielt wurden und bei den Fans nach wie vor beliebt sind.

Datum: 08.07.2025

Ort: Posthalle, Würzburg

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Infos und Tickets unter: https://www.posthalle.de/programm/the-hooters/