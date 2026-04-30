Broken Music präsentiert: Friendship Commanders – Europe 2026 Tour

Die US-amerikanische Band Friendship Commanders kündigt für den Frühsommer 2026 eine umfangreiche Europa- und Deutschlandtour an – und markiert damit zugleich einen wichtigen Schritt in ihrer bisherigen Karriere. Das Duo aus Nashville, Tennessee, ist erstmals auf europäischen Bühnen zu sehen und bringt seinen charakteristischen Mix aus Heavy Rock, Punk-Attitüde und noisigen Gitarrenlandschaften in zahlreiche Clubs.

Friendship Commanders bestehen aus Songwriterin, Sängerin und Gitarristin Buick Audra sowie Jerry Roe, der Schlagzeug und Bass gleichzeitig in das Soundfundament der Band einbringt. Gemeinsam entwickeln sie einen intensiven, rohen Sound, der von brachialer Energie, düsteren Riffs und einer eindringlichen Stimme getragen wird. Zwischen wuchtigen Grooves und explosiven Ausbrüchen entsteht eine Klangwelt, die gleichermaßen wütend, emotional und kompromisslos direkt wirkt.

Ihr viertes Album Bear, erschienen am 10. Oktober 2025 über Magnetic Eye Records, führt diesen Ansatz konsequent weiter und zeigt die Band in einer noch fokussierteren, druckvolleren Form. Buick Audra, zweifache Grammy-Gewinnerin und erfahrene Produzentin, sowie Jerry Roe, einer der gefragtesten Session-Drummer der Szene, bündeln darin ihre jeweilige Expertise zu einem Sound, der bewusst zwischen Eingängigkeit und roher Härte balanciert.

Im Frühsommer 2026 geht dieses Konzept nun mit der Booking & Promo Agency Broken Music erstmals live nach Europa. Die Tour startet am 15. Mai in Mayen und führt die Band über die Niederlande, Belgien, Frankreich, die Slowakei und Luxemburg bis tief in zahlreiche deutsche Städte. Auf dem Plan stehen unter anderem Frankfurt, Hamburg, Hannover, Nürnberg und viele weitere Clubs, die für ihre intime Atmosphäre bekannt sind.

📍 Tourdaten 2026

15.05. – Mayen (DE), Highlander Pub

16.05. – Coevorden (NL), MFC

17.05. – Lichtervelde (BE), PrintbaAr

19.05. – Barberaz (FR), Brin de Zinc

20.05. – Frankfurt (DE), Ponyhof

21.05. – Siegen (DE), Vortex Surfer

22.05. – Augsburg (DE), Yolo Toast

23.05. – Cottbus (DE), Galerie Fango

24.05. – Nürnberg (DE), Zentralcafé Kaya

25.05. – Bratislava (SK), Koncerty Na Garazach

27.05. – Radebeul (DE), Barnyard Club

28.05. – Münster (DE), Rare Guitar

29.05. – Hagen (DE), Werkhof Hohenlimburg

30.05. – Asendorf (DE), Kulturhaus BO

01.06. – Hannover (DE), Béi Chéz Heinz

02.06. – Hamburg (DE), Hafenklang

03.06. – Hildesheim (DE), ClubVEB

06.06. – Esch-Alzette (LU), MK Bar

Mit dieser umfangreichen Tour präsentieren Friendship Commanders ihren Sound erstmals einem europäischen Publikum – und setzen dabei auf genau das, was sie auszeichnet: rohe Intensität, emotionale Tiefe und eine kompromisslose Live-Energie, die sich besonders in kleinen Clubs voll entfalten dürfte.