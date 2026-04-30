Seeing Hell A.D.: veröffentlichen neue Single „Dissection“

Die Band Seeing Hell A.D. aus Memphis hat am 08.04.2026 ihre neue Single Dissection veröffentlicht. Der 3:21 Minuten lange Track ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify und Amazon Music verfügbar.

Dissection markiert die erste von zwei geplanten Vorab-Singles, die den Weg für das kommende Debütalbum der Band ebnen sollen. An diesem arbeitet die Gruppe derzeit noch, eine offizielle Ankündigung wird im Laufe des Jahres erwartet.

Musikalisch bündelt der Song die charakteristischen Elemente von Seeing Hell A.D.: industrielle Klangtexturen, massive Riffs und komplex geschichtete Songstrukturen. Die Veröffentlichung folgt auf eine Reihe von Live-Auftritten, mit denen sich die Band in der regionalen Szene einen Namen gemacht hat – unter anderem als Support für Eyehategod, Weedeater, Exhorder und Bongzilla.

Mit Blick auf die Band beschreibt Musikjournalist Ross Turner von The Stump Seeing Hell als eine der „Elite-Powerhouse-Metalbands“, die aktuell die Szene in Memphis aufmischen. Ihr Sound sei geprägt von einer einzigartigen Mischung aus brutaler Riffgewalt und ungewöhnlichem Tempo – „wie ein Autounfall in Zeitlupe“.

Mit Dissection geben Seeing Hell A.D. einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album – und setzen zugleich ein deutliches Zeichen für ihre Ambitionen über die lokale Szene hinaus.

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