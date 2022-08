Mad Max: veröffentlichen ihr neues Lyric-Video zu ihrer dritten Single „Best Part Of Me“

Der Track stammt aus dem kommenden Album Wings Of Time, das am 2. September 2022 über ROAR! Rock Of Angels Records veröffentlicht wird.

Die digitale Single Best Part Of Me ist jetzt auf allen digitalen und Streaming-Plattformen verfügbar! Hier kann man das Album speichern: https://bfan.link/wings-of-time

„Best Part Of Me ist Jimi Jamison (Survivor) für seinen Spirit auf diesem Song gewidmet. Unser guter Freund und Mad Max-Co-Songwriter Fred Zahl hatte die Ehre, mit Jimi Jamison zusammenzuarbeiten und mit ihm das Album One Man’s Trash – History aufzunehmen. Als ich zusammen mit Fred Zahl neue Songs für das Mad Max-Album schrieb, gab es so viele tolle Geschichten über die Zeit mit Jimi zu erzählen, all die wunderbaren Rock’n’Roll-Geschichten, die wir alle so sehr lieben. Es war eine ganz besondere Atmosphäre im Raum und es fühlte sich an, als kämen die Texte und die Gitarrenriffs vom Himmel.

Sogar Bon Jovi-Bassist Hugh McDonald war von dem Song so berührt, dass er schließlich Bass auf den Aufnahmen spielte. Ich schätze, das ist es, was man einen ‚Rock’n’Roll-Traum‘ nennen kann. Danke Hugh, wir fühlen uns geehrt.“

