Walkways: kündigen ihr drittes Album „A Reminder“ für den 28. August an

Die Alt-Metal-Band Walkways aus Tel Aviv hat ihr mit Spannung erwartetes drittes Studioalbum A Reminder angekündigt, das am 28. August über Wild Thing Records erscheinen wird. Begleitend zur Ankündigung veröffentlicht die Band ein eindrucksvolles, cineastisch inszeniertes Musikvideo zum Titeltrack.

Nach dem internationalen Erfolg ihres zweiten Albums Bleed Out, Heal Out (Nuclear Blast, 2019) schlagen Walkways mit A Reminder ein neues, tief introspektives Kapitel auf. Das Album ist die bislang intimste und zugleich kompromissloseste Veröffentlichung der Band – eine Auseinandersetzung mit Rückfällen und Wiederaufbau, Wut und Akzeptanz sowie der stillen Ausdauer, die nötig ist, um weiterzumachen. Musikalisch bewegt sich A Reminder zwischen erdrückender Intensität und Momenten zerbrechlicher Ruhe und verbindet groovigen Alternative Metal mit cineastischer Tiefe, wobei es sich mit Traumata, inneren Dämonen und Transformation befasst. Jede Wunde ist eine Erinnerung daran, zu heilen.

Über seine Gefühle zum neuen Album sagt Sänger Ran Yerushalmi warmherzig und schlicht: „Ich wünschte, ich hätte dieses Album schon damals hören können, als ich extrem verzweifelt war und niemanden hatte, an den ich mich festhalten konnte.“

Als dritte Single des kommenden Albums repräsentiert A Reminder perfekt den emotionalen Kern, um den sich die Platte dreht. Es ist ein Song, der geschrieben wurde, um zu bekräftigen, dass Schmerz und Kampf keine Hindernisse, sondern Triebkräfte sind. Er stellt Not als Katalysator dar, der uns prägt, Wachstum antreibt, unsere Stärke schärft und uns letztendlich dazu zwingt, uns weiterzuentwickeln.

Mit der dritten Single A Reminder liefert die Band einen zentralen Baustein des Albums, der dessen emotionale Essenz auf den Punkt bringt. Der Song versteht Schmerz und Herausforderungen nicht als Hindernisse, sondern als treibende Kräfte – als Katalysatoren für persönliches Wachstum, innere Stärke und Entwicklung.

Über die Inspiration hinter der neuen Single sagt Yerushalmi: „Das ist die Perspektive, durch die ich das Leben erleben möchte. Ich betrachte jede Wunde und jeden Rückschlag nicht als etwas, vor dem man fliehen muss, sondern als Chance zu wachsen – Erfahrungen, die genauso intensiv und bedeutungsvoll sind wie Freude, Liebe und jeder andere schöne Moment auf diesem Weg.“

Gegründet von Sänger Ran Yerushalmi und Gitarrist Bar Caspi, entwickelten sich Walkways von einer Songwriting-Partnerschaft zu einer vollwertigen Band, als Yoni Menner an der Gitarre hinzukam. Mit Avihai Levy am Bass und Priel Horesh am Schlagzeug – der Besetzung bis heute – fand die Gruppe ihre endgültige Form. Vor ihrem Independent-Debüt Safe In Sound und dem zweiten Album Bleed Out, Heal Out (Nuclear Blast) hatten Walkways damit bereits ihre musikalische Identität gefestigt. Seitdem hat sich die Band innerhalb der israelischen Metal-Szene etabliert und gleichzeitig international zunehmend Aufmerksamkeit gewonnen.

Die Band tourte ausgiebig durch Europa und Großbritannien und war zuletzt 2024 als Support für die australische Band Ne Obliviscaris unterwegs. Walkways wurden auch als direkte Support-Band für international bekannte Acts wie Avenged Sevenfold, Disturbed, Jinjer, In Flames, Devin Townsend, Memphis May Fire und The Omnific ausgewählt. Zu ihren Festivalauftritten zählen Wacken Open Air (DE – 3. Auftritt im Jahr 2024), Hellfest (FR), Euroblast (DE), Free For All (DE), Reeperbahn Festival (DE), ArtMania (RO) und Tbilisi Jam Fest (GE).

A Reminder Tracklist:

1. A Reminder

2. A F**K You, A Thank You

3. A Devil’s Mist (Fire)

4. A Virus. Prove Me Wrong

5. Abiding Stress To Unstress

6. Again & Again & Again

7. Alone Together

8. All For You

9. A Kiss On The Forehead

10. A Programmed Mistake

11. Autonomic Wrath

12. Another Relapse, Another Release

13. A Smile (Soul Deep)

Die Band Walkways aus Tel Aviv bewegt sich an der Schnittstelle von alternativem Heavy Metal und emotionaler Intensität. Ihre Musik verbindet kraftvolle Riffs mit verletzlichen Momenten und spricht damit ein internationales Publikum an.

Walkways sehen ihre Musik als Ausdruck von Befreiung, Heilung und Veränderung. Sie bietet einen Rückzugsort und zugleich ein Ventil, um persönliche und gesellschaftliche Belastungen zu verarbeiten. Jeder Song spiegelt die Entscheidung wider, den eigenen Weg zu gehen – die eigenen „Walkways“.

Das 2019 erschienene Album Bleed Out, Heal Out zeigte die Fähigkeit der Band, kraftvolle Instrumentalparts mit ausdrucksstarkem Gesang und melodischen Passagen zu verbinden. Das Album wurde von Schlagzeuger Priel Horesh gemischt und von Ermin Hamidovich (Periphery) gemastert und festigte die Position der Band auf der internationalen Metal-Bühne.

Walkways sind

Ran Yerushalmi – Vocals

Bar Caspi – Guitars

Yoni Menner – Guitars

Avihai Levy – Bass

Priel Horesh – Drums