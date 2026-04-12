Walkways: veröffentlichen neue Single & Video „A Fuck You, A Thank You“

Am Freitag hat die Alternative-Metal-Band Walkways aus Tel Aviv eine neue Single und das dazugehörige Video mit dem Titel A Fuck You, A Thank You veröffentlicht.

Die Single ist voller spannungsgeladener Wendungen und zeichnet sich durch eine dynamische Intensität aus. Sie ist eine Hommage an den ungebrochenen Lebenswillen und die Wandlungsfähigkeit angesichts von Widrigkeiten. A Fuck You, A Thank You steht für die trotzige Akzeptanz der ständigen Höhen und Tiefen des Lebens.

Über die Inspiration hinter der neuen Single sagt Sänger Ran Yerushalmi:

„Dieser Song wurde vom Film Split inspiriert. Menschen, die gebrochen und beschädigt sind, besitzen oft eine andere Art von Stärke – eine, die eher durch ihren Schaden als durch ihre Vollkommenheit geprägt ist. In diesen Rissen liegt Widerstandskraft und manchmal sogar Weiterentwicklung oder zumindest die Chance, zu etwas Größerem zu werden.“

Der Track wurde von Forrester Savell (Karnivool) gemastert und vom Schlagzeuger der Band, Priel Horesh, gemischt; das Musikvideo führte Guy ‚Chuck‘ Chackarov (Holding Absence) Regie.

Gegründet von Sänger Ran Yerushalmi und Gitarrist Bar Caspi, entwickelten sich Walkways von einer Songwriting-Partnerschaft zu einer vollwertigen Band, als Yoni Menner an der Gitarre hinzukam. Mit Avihai Levy am Bass und Priel Horesh am Schlagzeug – der Besetzung bis heute – fand die Gruppe ihre endgültige Form. Vor ihrem Independent-Debüt Safe In Sound und dem zweiten Album Bleed Out, Heal Out (Nuclear Blast) hatten Walkways damit bereits ihre musikalische Identität gefestigt. Seitdem hat sich die Band innerhalb der israelischen Metal-Szene etabliert und gleichzeitig international zunehmend Aufmerksamkeit gewonnen.

Die Band tourte ausgiebig durch Europa und Großbritannien und war zuletzt 2024 als Support für die australische Band Ne Obliviscaris unterwegs. Walkways wurden auch als direkte Support-Band für international bekannte Acts wie Avenged Sevenfold, Disturbed, Jinjer, In Flames, Devin Townsend, Memphis May Fire und The Omnific ausgewählt. Zu ihren Festivalauftritten zählen Wacken Open Air (DE – 3. Auftritt im Jahr 2024), Hellfest (FR), Euroblast (DE), Free For All (DE), Reeperbahn Festival (DE), ArtMania (RO) und Tbilisi Jam Fest (GE).

Seid gespannt auf weitere Neuigkeiten zu Walkways in naher Zukunft.

About:

Die Band Walkways aus Tel Aviv bewegt sich an der Schnittstelle von alternativem Heavy Metal und emotionaler Intensität. Ihre Musik verbindet kraftvolle Riffs mit verletzlichen Momenten und spricht damit ein internationales Publikum an.

Walkways sehen ihre Musik als Ausdruck von Befreiung, Heilung und Veränderung. Sie bietet einen Rückzugsort und zugleich ein Ventil, um persönliche und gesellschaftliche Belastungen zu verarbeiten. Jeder Song spiegelt die Entscheidung wider, den eigenen Weg zu gehen – die eigenen „Walkways“.

Das 2019 erschienene Album Bleed Out, Heal Out (Nuclear Blast) zeigte die Fähigkeit der Band, kraftvolle Instrumentalparts mit ausdrucksstarkem Gesang und melodischen Passagen zu verbinden. Das Album wurde von Schlagzeuger Priel Horesh gemischt und von Ermin Hamidovich (Periphery) gemastert und festigte die Position der Band auf der internationalen Metal-Bühne.

Walkways sind:

Ran Yerushalmi – Vocals

Bar Caspi – Guitars

Yoni Menner – Guitars

Avihai Levy – Bass

Priel Horesh – Drums