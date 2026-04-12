Malhkebre: inszenieren mit „To Those Who Forged Us“ ein Manifest des Widerstands

Malhkebre veröffentlichen ihr neues Album B.A.M.N. am 30. April über Battlesk’rs Productions. Vorab gibt die Band mit dem Musikvideo zu To Those Who Forged Us einen ersten Einblick.

Ein intensives und tiefgreifendes Projekt, entstanden aus gemeinsamer Anstrengung und einem tiefen künstlerischen Bedürfnis. Ein persönliches, engagiertes Werk, reich an Bedeutung und ein Zeugnis des Widerstands.

Die Dreharbeiten zum Musikvideo für To Those Who Forged Us waren zweifellos die intensivste künstlerische Erfahrung, die die Band je gemacht hat. Gedreht zwischen März und Mai 2025 an verschiedenen Orten in Saint-Julia, Tarascon-sur-Ariège und Anglet, eröffnete dieses filmische Werk Malhkebre neue Perspektiven und ermöglichte es, neue Menschen kennenzulernen und zwang die Band, tief ins eigene Innere zu blicken – spirituell wie physisch. Malhkebre sind verändert aus dieser Erfahrung hervorgegangen.

Dieses Werk ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung; es ist zutiefst persönlich und zugleich ein Manifest. Mehrere Botschaften sind darin miteinander verwoben. Diese werden vielleicht nicht verstanden oder akzeptiert, aber das ist der Band gleichgültig. Sie haben es nicht aus freier Wahl, sondern aus Notwendigkeit geschaffen. Ihre Kunst wird niemals käuflich sein, auch wenn manche daraus Profit schlagen wollen wie aus einer Bananenschale, die an der Wand einer Kunstgalerie hängt. So lange Malhkebre bestehen, wird es Widerstand geben, vielleicht einen kleinen, aber einen Widerstand, mit dem man sich auseinandersetzen muss.