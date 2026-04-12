Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Hypocrisy Konzert am 21.04.2026 im Gruenspan in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH verlosen zweimal 2 Tickets für das Hypocrisy Konzert am 21.04.2026 im Gruenspan in Hamburg.

Bands: Hypocrisy, Abbath, Vomitory und Vreid

Ort: Gruenspan, Hamburg

Datum: 21.04.2026

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 18:50 Uhr

Tickets ab: 44,00€ zzgl. Gebühren

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: www.hamburgkonzerte.de/konzerte/hypocrisy/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 18.04.2026!

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 18th of April 2026 12:00:00 AM